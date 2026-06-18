M jak miłość. Gra Adama Karskiego, ale kiedyś był zupełnie kimś innym! Mało kto pamięta, że już wcześniej pojawił się w Grabinie - ZDJĘCIA

Początki Adama Karskiego w "M jak miłość". Tak pojawił się w życiu Natalki

Adam Karski debiutował w "M jak miłość" w 1780 odcinku, który został wyemitowany w grudniu 2024 roku. Właśnie wtedy Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka) pojechała na zjazd wychowanków domu dziecka w Józefowie i poznała tam Adama. Nie miała jeszcze pojęcia, że nieco tajemniczy mężczyzny, który tak jak ona wychował się w sierocińcu, spędził tam dwa lata po śmierci rodziców, to obecny komendant policji z posterunku w Lipnicy, a więc jej szef!

Nigdy też w "M jak miłość" nie był rozbudowany wątek przeszłości Adama, jego prywatnego życia i dalszej rodziny, a przecież jest kuzynem Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) z Gdańska. Relacje Karskich, którzy nigdy się nie spotykają, są mocno podejrzane. Tak samo zagadkowy był inny bohater, którego Patryk Szwichtenberg grał w "M jak miłość" zanim został Adamem Karskim.

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Patryk Szwichtenberg w podwójnej roli w "M jak miłość". Nie zawsze grał Adama Karskiego

Przypomnijmy, że już ponad 4 lata temu, dokładnie w grudniu 2022 roku, do siedliska w Grabinie, którego właścicielką wówczas była Magda Budzyńska (Anna Mucha) zawitał dość specyficzny klient o imieniu Karol. W tej roli wystąpił właśnie Patryk Szwichtenberg.

Jego pobyt w pensjonacie w 1695 odcinku "M jak miłość" zbiegł się w czasie z wyjazdem Magdy z Grabiny, która mocno przeżywała rozstanie z Andrzejem (Krystian Wieczorek). Obsługą gościa zajęli się Zduńscy! Ale Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) nie dali rady sprostać oczekiwaniom Karola, który skarżył się dosłownie na wszystko. Był tak niezadowolony z pobytu w siedlisku, że chciał oczernić pensjonat Magdy w internecie. I wtedy do akcji wkroczyła Marysia (Małgorzata Pieńkowska), która udając klientkę siedliska, przekonała czepliwego Karola, że powinien się cieszyć urokami Grabiny, a nie tylko narzekać.

Patryk Szwichtenberg jako Karol w "M jak miłość" był łudząco podobny do Adama Karskiego. Jedyna różnica to okulary, który nosił bohater w tym jednym odcinku.

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