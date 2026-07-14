M jak miłość. Tak się skończy śledztwo po strzelaninie z udziałem Natalki w nowym sezonie! Kochanka Lipińskiego zamknięta w psychiatryku

Kiedy emisja 1937 odcinka "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Strzelanina w Grabinie w finale minionego sezonu "M jak miłość" pozostawi widzów w niepewności aż do 1937 odcinka! Dopiero po przerwie wakacyjnej, w pierwszym odcinku następnego sezonu, którego emisja zapowiadana jest na wrzesień 2026 roku, wyjaśni się, że kula wystrzelona z pistoletu podczas szarpaniny Natalki z Darią nie trafiła żadnej z nich. Natalia przeżyje jednak chwile grozy w związku ze śledztwem policji. Będzie musiała bowiem wyjaśnić, co robiła przed domem Lipińskiego.

Premiera 1937 odcinka "M jak miłość" jest planowana na poniedziałek, 7.09.2026 i wtedy wszystko stanie się jasne. Ale z relacji z planu serialu wynika, że Natalka wyjdzie z tej strzelaniny bez szwanku i na każdym etapie dochodzenia policji będzie mogła liczyć na wsparcie Adama. Jednak to wcale nie oznacza, że tak szybko dojdzie do siebie po mrożących krew w żyłach wydarzeniach.

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Finał śledztwa po strzelaninie z udziałem Natalki w "M jak miłość" po wakacjach

Śledztwo w sprawie strzelaniny przed domem Lipińskiego w 1937 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca i właśnie wtedy okaże się, jak wiele kosztowało Natalię nerwów, jak wyczerpało ją emocjonalnie. Wyjdzie bowiem na jaw, że to ona strzeliła pistoletu, który miała ze sobą Daria.

Poza tym Natalia będzie musiała wytłumaczyć jakoś Adamowi wieczorną obecność przed domem dyrektora szkoły, z którą połączyło ją coś więcej. Bo przecież chora psychicznie Daria zaatakowała Natalkę właśnie z zazdrości o Lipińskiego!

-Kamień z serca, że nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości i sprawa jest zakończona - Natalka odetchnie z ulgą i podziękuje Karskiemu, że mogła na niego liczyć w trudnych chwilach. Przemilczy jednak fakt sekretnej randki z Mikołajem. Co nie oznacza, że Karski nie będzie się jej bacznie przyglądał.

- Wiedziałem, że się wybronisz. Ta kobieta jest niezrównoważona, leczyła się psychiatrycznie. No i nielegalnie weszła w posiadanie broni - wytłumaczy Adam narzeczonej, nie dociekając jednak, co robiła przed domem Lipińskiego.

Kochanka Lipińskiego zamknięta w psychiatryku w nowym sezonie "M jak miłość", a on nie da spokoju Natalce

W 1937 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że była kochanka Mikołaja zostanie zamknięta na oddziale szpitala psychiatrycznego. Lipiński podziękuje Natalce za uratowanie mu życia. Chora psychicznie Daria podczas śledztwa wyzna wprawdzie, że chciała go tylko nastraszyć pistoletem, ale nikt jej nie uwierzy. Póki co Lipiński i Natalka będą bezpieczni w Grabinie. Dyrektor wciąż będzie szukał okazji, aby być blisko zaręczonej policjantki... Nie da spokoju Natalii.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach