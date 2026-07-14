Panna młoda, odcinek 154: Yonca uratowana przed śmiercią! Mukadder będzie chciała popełnić samobójstwo

"Panna młoda" zadebiutowała niedawno w polskiej telewizji, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Serial miał swoją światową premierę w Turcji w 2024 roku, a widzowie nad Wisłą mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Co czeka Hancer, Cihana i pozostałych w 154. epizodzie?

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"Panna młoda" odcinek 154 - streszczenie. Co się wydarzy 25 lipca 2026 roku?

W 154. odsłonie "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Tayyar przychodzi z pomocą Yoncy. Tymczasem Beyza znajdzie się w trudnej sytuacji i nie będzie miała pojęcia, co począć z dzieckiem. Mukkader natomiast zbliży się do dramatycznej decyzji o samobójstwie. Z kolei Sinem będzie nakłaniać Meliha, by podzielił się nowiną o ich ślubie z Aysu oraz Fadime. Dodatkowo Beyza, dostrzegając Cihana obok Hancer, postanowi opuścić to miejsce zabierając ze sobą synka.

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Obsada "Panny młodej". Jakich aktorów zobaczymy w tureckim hicie?

Główne role w serialu przypadły w udziale Talyi Çelebi (Hançer) i Türksevemu (Cihan). W produkcji występują także:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał serialu na TVP?

"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich telenowel. Obecnie produkcja obejmuje 325 odcinków podzielonych na trzy sezony. Z racji, że oryginalne epizody trwają po około 120 minut, w Polsce ich liczba ulegnie podwojeniu. Warto zauważyć, że telenowela jest nadal nagrywana w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Finał w naszym kraju nastąpi dopiero za kilka lat, co zwiastuje długą i pasjonującą przygodę z Hançer oraz Cihanem.

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