M jak miłość. Anka wróci nagle do życia Budzyńskiego? Była kochanka Andrzeja znów znalazła się na językach przyjaciół - WIDEO

Ta zagadka aktorów z "M jak miłość" przypomniała o Ance

Aktorzy "M jak miłość" chętnie publikują w mediach społecznościowych krótkie nagrania zza kulis. Tym razem Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przygotowali dla fanów kolejną zagadkę związaną z historią serialu. Pytanie dotyczyło Anki – bohaterki, o której od dawna nie było już głośno.

Wystarczyło jedno wspomnienie, by pod nagraniem natychmiast ruszyły dyskusje. Wielu widzów zaczęło zastanawiać się, czy twórcy nie szykują przypadkiem powrotu jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci sprzed lat.

Kim była Anka Waszkiewicz w "M jak miłość"?

Na początku "M jak miłość" Anka Waszkiewicz należała do grona przyjaciół Magdy, Kingi i Kamila jeszcze z czasów ich młodości, studenckich czasów, kiedy mieszkali jeszcze przy ulicy Łowieckiej. Z biegiem lat stała się jednak jedną z największych rywalek Budzyńskiej. Przez długi czas nie potrafiła pogodzić się z tym, że Andrzej ułożył sobie życie z Magdą i robiła wszystko, by odzyskać dawnego ukochanego.

Na tym jednak nie kończyły się jej problemy. Anka była zamieszana w nielegalne interesy związane z handlem dziełami sztuki, a jej relacja z Andrzejem przyniosła mecenasowi wiele kłopotów. Ostatecznie przegrała walkę o Budzyńskiego i zniknęła z życia bohaterów.

Czy będzie powrót Anki do "M jak miłość"? O co chodzi?

Choć samo pojawienie się imienia Anki na oficjalnym nagraniu wzbudziło niemałe emocje, nie oznacza to, że bohaterka rzeczywiście wróci do serialu. Była to jedynie forma zabawy z widzami i kolejna zagadka przygotowana przez aktorów na Instagramie. Katarzyna Cichopek zadała pytanie widzom o to, czy pamiętają imię bohaterki, w którą wcielała się Weronika Rosati. Oczywiście większa część widzów doskonale pamięta tę historię.

To pokazuje, że nawet po latach postać Anki nadal budzi spore emocje. Była jedną z nielicznych kobiet, które tak mocno zagroziły związkowi Magdy i Andrzeja, dlatego wielu fanów doskonale ją pamięta. Czy scenarzyści kiedyś zdecydują się ponownie sięgnąć po ten wątek? Raczej nie.