„Złoty chłopak” odcinek 306. Ferit uciekł ze szpitala

W 305. odcinku Ferit zniknął z placówki medycznej, aby dopaść Wielką Panią. Kazim postanowił natomiast śledzić Abidina. Halis zwerbował do pomocy Cengiza, który miał ujarzmić rozwścieczonego Ferita. Z kolei Abidin wyznał mafii całą prawdę o ciąży Suny. Halis w końcu postanowił skontaktować się z Wielką Panią i zaoferować jej zawieszenie broni, w zamian za pewne ustępstwa.

Decyzja Halisa o oddaniu rezydencji. Ferit szaleje z wściekłości

Halis ostatecznie decyduje się na kapitulację. Młody Korhan jest wściekły i wraz z Cengizem z ogromnym zaangażowaniem poszukuje Wielkiej Pani. Mężczyznom w końcu udaje się zlokalizować ściśle strzeżoną kryjówkę kobiety. Niestety, ich wysiłki idą na marne. Halis, aby ratować bliskich, formalnie przepisuje i oddaje rodową posiadłość swojej rywalce. Senior zgadza się na to, aby zapanował pokój, co jest nie do przyjęcia dla młodego Korhana.

Sekret Orhana i Ifakat wyszedł na jaw

Prawda o romansie Orhana i Ifakat wyjdzie na jaw. Gulgun dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że para potajemnie wynajmuje mieszkanie. Oznacza to, że Orhan i Ifakat wciąż się spotykają i mają romans.

Dramat w szpitalu. Suna na krawędzi życia i śmierci

Tymczasem w szpitalu Suna na moment odzyskuje przytomność. Kobieta ze wszystkich sił próbuje przekazać Seyran ważną tajemnicę. Nagle jej stan ulega załamaniu. Zrozpaczeni lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby ocalić życie Suny. Rozpoczyna się zacięta walka o przetrwanie.

Kiedy oglądać 306. odcinek „Złotego chłopaka”?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Kolejny, 306. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026 r. Widzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i intryg w rodzinie. Dzięki codziennej emisji można na bieżąco obserwować losy głównych bohaterów: Ferita, Seyran, Sinana i innych.

Kogo zobaczymy w serialu „Złoty chłopak”? [Obsada]

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet