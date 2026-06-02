Spis treści
„Złoty chłopak” odcinek 306. Ferit uciekł ze szpitala
W 305. odcinku Ferit zniknął z placówki medycznej, aby dopaść Wielką Panią. Kazim postanowił natomiast śledzić Abidina. Halis zwerbował do pomocy Cengiza, który miał ujarzmić rozwścieczonego Ferita. Z kolei Abidin wyznał mafii całą prawdę o ciąży Suny. Halis w końcu postanowił skontaktować się z Wielką Panią i zaoferować jej zawieszenie broni, w zamian za pewne ustępstwa.
Decyzja Halisa o oddaniu rezydencji. Ferit szaleje z wściekłości
Halis ostatecznie decyduje się na kapitulację. Młody Korhan jest wściekły i wraz z Cengizem z ogromnym zaangażowaniem poszukuje Wielkiej Pani. Mężczyznom w końcu udaje się zlokalizować ściśle strzeżoną kryjówkę kobiety. Niestety, ich wysiłki idą na marne. Halis, aby ratować bliskich, formalnie przepisuje i oddaje rodową posiadłość swojej rywalce. Senior zgadza się na to, aby zapanował pokój, co jest nie do przyjęcia dla młodego Korhana.
Sekret Orhana i Ifakat wyszedł na jaw
Prawda o romansie Orhana i Ifakat wyjdzie na jaw. Gulgun dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że para potajemnie wynajmuje mieszkanie. Oznacza to, że Orhan i Ifakat wciąż się spotykają i mają romans.
Dramat w szpitalu. Suna na krawędzi życia i śmierci
Tymczasem w szpitalu Suna na moment odzyskuje przytomność. Kobieta ze wszystkich sił próbuje przekazać Seyran ważną tajemnicę. Nagle jej stan ulega załamaniu. Zrozpaczeni lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby ocalić życie Suny. Rozpoczyna się zacięta walka o przetrwanie.
Kiedy oglądać 306. odcinek „Złotego chłopaka”?
Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Kolejny, 306. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026 r. Widzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i intryg w rodzinie. Dzięki codziennej emisji można na bieżąco obserwować losy głównych bohaterów: Ferita, Seyran, Sinana i innych.
Kogo zobaczymy w serialu „Złoty chłopak”? [Obsada]
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet