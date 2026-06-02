Złoty chłopak, odcinek 306: Halis pozbywa się rodowego majątku. Ferit nie może znieść jego decyzji - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-06-02 12:42

Finał tygodnia przyniesie widzom szokujące zwroty akcji. Halis Korhan w zamian za zawieszenie broni decyduje się na drastyczny krok i przekazuje rodową rezydencję Wielkiej Pani. Z jego decyzją absolutnie nie zgadza się Ferit. Mężczyzna wraz z Cengizem odkrywa, gdzie ukrywa się mafia. Wybudzona ze śpiączki Suna będzie próbowała wyjawić Seyran pewien sekret, jednak jej stan w jednej chwili drastycznie się pogorszy. Lekarze stoczą walkę o jej życie. Zapraszamy na piątkowy odcinek (5 czerwca) oraz nasze szczegółowe streszczenie.

„Złoty chłopak” odcinek 306. Ferit uciekł ze szpitala

W 305. odcinku Ferit zniknął z placówki medycznej, aby dopaść Wielką Panią. Kazim postanowił natomiast śledzić Abidina. Halis zwerbował do pomocy Cengiza, który miał ujarzmić rozwścieczonego Ferita. Z kolei Abidin wyznał mafii całą prawdę o ciąży Suny. Halis w końcu postanowił skontaktować się z Wielką Panią i zaoferować jej zawieszenie broni, w zamian za pewne ustępstwa.

Decyzja Halisa o oddaniu rezydencji. Ferit szaleje z wściekłości

Halis ostatecznie decyduje się na kapitulację. Młody Korhan jest wściekły i wraz z Cengizem z ogromnym zaangażowaniem poszukuje Wielkiej Pani. Mężczyznom w końcu udaje się zlokalizować ściśle strzeżoną kryjówkę kobiety. Niestety, ich wysiłki idą na marne. Halis, aby ratować bliskich, formalnie przepisuje i oddaje rodową posiadłość swojej rywalce. Senior zgadza się na to, aby zapanował pokój, co jest nie do przyjęcia dla młodego Korhana.

Sekret Orhana i Ifakat wyszedł na jaw

Prawda o romansie Orhana i Ifakat wyjdzie na jaw. Gulgun dokonuje wstrząsającego odkrycia. Dowiaduje się, że para potajemnie wynajmuje mieszkanie. Oznacza to, że Orhan i Ifakat wciąż się spotykają i mają romans.

Dramat w szpitalu. Suna na krawędzi życia i śmierci

Tymczasem w szpitalu Suna na moment odzyskuje przytomność. Kobieta ze wszystkich sił próbuje przekazać Seyran ważną tajemnicę. Nagle jej stan ulega załamaniu. Zrozpaczeni lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby ocalić życie Suny. Rozpoczyna się zacięta walka o przetrwanie.

Kiedy oglądać 306. odcinek „Złotego chłopaka”?

Turecką telenowelę „Złoty chłopak” można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Kolejny, 306. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026 r. Widzowie mogą spodziewać się ogromnych emocji, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i intryg w rodzinie. Dzięki codziennej emisji można na bieżąco obserwować losy głównych bohaterów: Ferita, Seyran, Sinana i innych.

Kogo zobaczymy w serialu „Złoty chłopak”? [Obsada]

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
