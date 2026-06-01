Złoty chłopak, odcinek 302: W rezydencji wybucha chaos! Suna dołącza do Abidina, a Ferit szykuje odwet - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-06-01 15:40

Po brutalnym napadzie na Ifakat w domu Korhanów zapanuje ogromne zamieszanie. Opętany pragnieniem zemsty Ferit odcina się od rodziny i zaczyna knuć samotny odwet na Abidinie. Aby zapobiec najgorszemu, Suna podejmuje desperacką próbę wyjazdu do męża, co wywołuje w bliskich panikę. W międzyczasie Seyran dokonuje szokującego odkrycia – rodzinna firma stoi na skraju bankructwa. Zobacz, co wydarzy się w 302. odcinku "Złotego chłopaka", który wyemitowany zostanie 1 czerwca.

W 301. odcinku Ferit w furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina. To zdarzenie jeszcze bardziej zaogniło relacje z mafią. Zrozpaczony Halis błagał Seyran o pomoc, aby ratowała psychikę męża. Uwolniona Ifakat popadła w histerię, obarczając Sunę winą za swoje tortury i domagając się wydania jej porywaczom. W obliczu zagrożenia krwawą rzezią w rezydencji, Ferit stanowczo zażądał, by Suna natychmiast opuściła posiadłość.

Złoty chłopak: streszczenie odcinka 302. Co się wydarzy w serialu?

Tragiczny atak na Ifakat sprawia, że w domu Korhanów panuje niewyobrażalny zamęt, który całkowicie paraliżuje życie rodziny. Ferit izoluje się od bliskich, a w jego głowie rodzi się niebezpieczny plan zemsty na zdrajcy Abidinie, który zamierza zrealizować w pojedynkę.

Jednocześnie zdesperowana Suna decyduje się na ogromne ryzyko i wyrusza do kryjówki swojego męża. Wierzy, że uda jej się zatrzymać nakręcającą się spiralę przemocy i ochronić rodzinę, choć jej bliscy są przerażeni tą decyzją.

W tle rozgrywa się również dramat finansowy – Seyran przypadkiem dowiaduje się o potężnych problemach imperium. Brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników, a firma stoi na krawędzi upadku.

W tajemnicy przed resztą domowników, Ferit wraz z Kazimem i Orhanem planują niebezpieczną, zbrojną akcję. Ich celem jest uwolnienie Suny z rąk przestępców.

Złoty chłopak: Kiedy i gdzie oglądać 302 odcinek?

Hitowy turecki serial "Złoty chłopak" gości na ekranach TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 302. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026 r. Będzie to epizod obfitujący w gwałtowne zwroty akcji i pełen rodzinnych tajemnic, kontynuując opowieść o losach Ferita, Seyran i Sinana.

Złoty chłopak – obsada. Kto gra w tureckim hicie?

Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
