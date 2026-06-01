W 301. odcinku Ferit w furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina. To zdarzenie jeszcze bardziej zaogniło relacje z mafią. Zrozpaczony Halis błagał Seyran o pomoc, aby ratowała psychikę męża. Uwolniona Ifakat popadła w histerię, obarczając Sunę winą za swoje tortury i domagając się wydania jej porywaczom. W obliczu zagrożenia krwawą rzezią w rezydencji, Ferit stanowczo zażądał, by Suna natychmiast opuściła posiadłość.

Złoty chłopak: streszczenie odcinka 302. Co się wydarzy w serialu?

Tragiczny atak na Ifakat sprawia, że w domu Korhanów panuje niewyobrażalny zamęt, który całkowicie paraliżuje życie rodziny. Ferit izoluje się od bliskich, a w jego głowie rodzi się niebezpieczny plan zemsty na zdrajcy Abidinie, który zamierza zrealizować w pojedynkę.

Jednocześnie zdesperowana Suna decyduje się na ogromne ryzyko i wyrusza do kryjówki swojego męża. Wierzy, że uda jej się zatrzymać nakręcającą się spiralę przemocy i ochronić rodzinę, choć jej bliscy są przerażeni tą decyzją.

W tle rozgrywa się również dramat finansowy – Seyran przypadkiem dowiaduje się o potężnych problemach imperium. Brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników, a firma stoi na krawędzi upadku.

W tajemnicy przed resztą domowników, Ferit wraz z Kazimem i Orhanem planują niebezpieczną, zbrojną akcję. Ich celem jest uwolnienie Suny z rąk przestępców.

Złoty chłopak: Kiedy i gdzie oglądać 302 odcinek?

Hitowy turecki serial "Złoty chłopak" gości na ekranach TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 302. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026 r. Będzie to epizod obfitujący w gwałtowne zwroty akcji i pełen rodzinnych tajemnic, kontynuując opowieść o losach Ferita, Seyran i Sinana.

Złoty chłopak – obsada. Kto gra w tureckim hicie?

Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet