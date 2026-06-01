W 401. odcinku hiszpańskiej produkcji Pelayo podzielił się z bliskimi Cataliny przerażającymi informacjami o policyjnym znalezisku w Lujan. Trwał zacięty konflikt między Marią Fernandez a Verą, zmuszając Lopego i Salvadora do własnego śledztwa. Zszokowany Manuel opowiedział Ablowi i Janie o propozycji wysuniętej przez Jimenę, a zmagająca się z bezsennością Virtudes mogła liczyć na pomoc Simony i Candeli.

Streszczenie odcinka 402. "La Promesy": Kapitan Lorenzo ma podejrzanego

Nagły i zagadkowy zgon Jeronima wywołuje ogromne poruszenie wśród wszystkich mieszkańców pałacu. Sprawa wywołuje strach, a kapitan Lorenzo bez ogródek wskazuje potencjalnego winnego. Według niego w śmierć może być zaangażowany pan Cavendish. Przerażony Pelayo, obawiając się o bezpieczeństwo, desperacko nakłania Catalinę do zakończenia współpracy z Anglikiem.

Abel nie daje za wygraną i wciąż naciska na Jimenę. Chce, aby wspólnie przyznali się przed Manuelem do oszustwa związanego z udawaną ciążą. Zdesperowana kobieta prosi lekarza o zwłokę. Jej błagania na nic się nie zdają, ponieważ cierpliwość Manuela się wyczerpuje. Mężczyzna mówi wprost, że nie zamierza kontynuować małżeńskiej ułudy. Równocześnie w podziemiach don Romulo robi porządki w kadrach i postanawia przyjąć nowego pracownika na pozycję głównego lokaja.

Gdzie i kiedy oglądać 402. odcinek "La Promesy"?

Kolejny, 402. odcinek uwielbianej telenoweli zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku. Serial "La promesa – pałac tajemnic" jest emitowany od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Dla osób, które nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, odcinki są udostępniane na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji "La promesa – pałac tajemnic"

Jana, próbując poznać prawdę o losach swojej rodziny, trafia do posiadłości La Promesa. Im głębiej wnika w struktury rodu Lujan, tym więcej odkrywa mrocznych sekretów i intryg. Dziewczyna stara się ukryć swoją tożsamość, równocześnie próbując odnaleźć się w trudnych relacjach między służącymi a arystokracją. Sprawę utrudnia jej uczucie do Manuela, co zmusza ją do wyboru między pragnieniem zemsty a miłością. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a ukrywana prawda może być znacznie gorsza, niż Jana przypuszczała.

Kto występuje w serialu?

Ana Garcés (Jana Expósito)

(Jana Expósito) Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)

(Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (Alonso de Luján)

(Alonso de Luján) Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)

(Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (Pía Adarre)

(Pía Adarre) Joaquín Climent (Rómulo Baeza)

(Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

(Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)

(Simona Martínez) Teresa Quintero (Candela García)

(Candela García) Carmen Asecas (Catalina Luján)

(Catalina Luján) Paula Losada (Jimena)

(Jimena) Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)

(Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (Juan Ezquerdo)

(Juan Ezquerdo) Marga Martínez (Petra Arcos)

(Petra Arcos) Enrique Fortún (Lope Ruiz)

(Lope Ruiz) Sara Molina (María Fernández)

(María Fernández) Laura Simón (Lola Montoro)

(Lola Montoro) Rafa de Vera (Conrado Funes)