W 403. epizodzie hiszpańskiej telenoweli Cruz wpadła w ogromną panikę na wieść o planowanej wizycie policji w pałacu, co było mocno uzasadnione jej wcześniejszymi działaniami. Tymczasem Ayala zaproponował Margaricie wspólne wyjście do kina, wywołując tym krokiem furię u Martiny. Salvador z Lope próbowali załagodzić spór w gronie służby, Maria przekonywała swojego ukochanego do walki o wyższe stanowisko, natomiast Manuel ostatecznie odrzucił starania Jimeny, nie dając jej żadnych szans na porozumienie.

Streszczenie 404. odcinka serialu "La Promesa". Konflikt w służbówce i desperacki krok Marii Fernandez

Relacje wśród pracowników pałacu drastycznie się pogarszają, a kulminacją tego napięcia jest ostre wystąpienie Marii Fernandez. Zdesperowana służąca publicznie zarzuca Verze kradzież jej prywatnych oszczędności schowanych w sypialni, co momentalnie prowadzi do bardzo niebezpiecznego zaognienia ich wzajemnych stosunków.

W międzyczasie Salvador, nie mogąc znieść ciągłych nacisków ze strony swojej przyszłej żony, idzie do bezkompromisowego zarządcy służby i aplikuje na stanowisko pierwszego lokaja. Wiąże się to ze znacznie lepszym wynagrodzeniem, jednak jego szanse na awans są znikome, ponieważ w przeszłości całkowicie oblał test na tej odpowiedzialnej posadzie.

Poważne problemy zdrowotne dotykają Virtudes, która niespodziewanie dostaje wyjątkowo silnego ataku duszności. Przerażona i zalana łzami kobieta musi wyznać własnej matce bolesną prawdę o swojej bardzo ciężkiej, postępującej chorobie.

Napięta atmosfera panuje również wśród arystokracji, gdzie Martina nie potrafi ukryć swojej wściekłości, widząc kolejne próby podrywania Margarity przez hrabiego de Ayala. Jej agresywne zachowanie natychmiast spotyka się z bezlitosną reprymendą ze strony Curro, który definitywnie odmawia akceptowania jej ciągłych kaprysów.

Zdecydowanie największe zaskoczenie czeka Manuela, któremu doktor Abel Bueno bez cienia skrępowania oświadcza, że wziął już wcześniej ślub. Ta nieoczekiwana rewelacja kompletnie załamuje zdezorientowaną Janę, która nie jest w stanie w żaden sposób zrozumieć, dlaczego żonaty medyk bezczelnie oświadczał się jej w przeszłości.

Na koniec dochodzi do gigantycznej kłótni, podczas której Manuel staje przed zgromadzonymi domownikami i głośno rozlicza Jimenę z jej wszystkich małżeńskich kłamstw oraz intryg. Dziedzic majątku oficjalnie komunikuje bliskim, że kategorycznie odmawia dalszego mieszkania ze swoją żoną pod tym samym dachem i oczekuje natychmiastowych zmian.

Emisja hiszpańskiej telenoweli "La promesa – pałac tajemnic" na antenie TVP2 i w serwisie VOD

Widzowie mogą śledzić losy bohaterów "La promesa – pałac tajemnic" w każdy dzień roboczy dokładnie o godzinie 15:05, włączając kanał TVP2. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, następny, 403. odcinek produkcji zostanie pokazany w środę, 3 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie zasiąść przed telewizorami, mają możliwość obejrzenia wszystkich starszych oraz najnowszych epizodów za pośrednictwem platformy internetowej TVP VOD.

Fabuła serialu "La promesa – pałac tajemnic" i pełna obsada aktorska

Jana z każdym dniem coraz mocniej angażuje się w odkrywanie mrocznych sekretów rodu Lujan, natrafiając na kolejne spiski ukryte w zabytkowej rezydencji La Promesa. Codzienność zmusza ją do maskowania prawdziwych celów oraz lawirowania w gęstej sieci pałacowych intryg i konfliktów łączących służbę z arystokracją. Sprawę dodatkowo utrudnia jej skomplikowana relacja z Manuelem, przez co dziewczyna rozdarta jest między chęcią krwawej zemsty a rodzącą się prawdziwą miłością. Atmosfera w posiadłości staje się z czasem wręcz nie do zniesienia, a wychodzące na jaw fakty sugerują, że poszukiwana przez nią prawda jest o wiele bardziej drastyczna, niż początkowo zakładała w swoich domysłach.

Na ekranie w hiszpańskiej telenoweli występują następujący aktorzy:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro występujący jako Alonso de Luján

Arturo Sancho odgrywający Manuela Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval grająca Simonę Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada odgrywająca Jimenę

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González występujący jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez grająca Petrę Arcos

Enrique Fortún wcielający się w Lope Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón w roli Loly Montoro

Rafa de Vera grający Conrado Funesa