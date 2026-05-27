W 398. epizodzie Abel domagał się od Jimeny wyjawienia prawdy na temat jej brzemienności. Virtudes zmagała się z problemami z oddychaniem. Lope złożył Verze przeprosiny, Salvador zabrał się za organizację ślubu, a Lorenzo zyskał status równego wspólnika u boku markiza i Pelaya.

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"La Promesa - pałac tajemnic", odcinek 399. Co wydarzy się w hiszpańskim serialu?

Na zapleczu pałacu napięcie sięga zenitu. Maria Fernandez, owładnięta swoimi podejrzeniami, bez najmniejszych skrupułów zarzuca Verze kradzież tajemniczych pieniędzy. Dochodzi do potężnej kłótni, która na dobre burzy spokój wśród służby.

W tym samym czasie Virtudes stanowczo bagatelizuje swój niedawny incydent z brakiem tchu. Uważa, że to nic wielkiego, ale czujna pani Pía nie daje za wygraną i natychmiast posyła po medyka. Po zbadaniu pokojówki doktor nie doszukuje się poważniejszych przyczyn dolegliwości i sugeruje, że był to nagły skutek działania ostrych preparatów chemicznych, z którymi kobieta miała styczność podczas pracy.

W pałacowych korytarzach Alonso toczy walkę ze swoimi wewnętrznymi demonami. Znów zatraca się w bolesnych wspomnieniach o zmarłym synu. To całkowicie pozbawia go sił do życia i pogłębia i tak już spory kryzys w jego małżeństwie z Cruz.

Z kolei przebiegły hrabia de Ayala z żelazną konsekwencją realizuje swój sekretny plan. Coraz więcej czasu spędza u boku Margarity, owijając ją sobie wokół palca. Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że niewinny z pozoru flirt to tylko część większej intrygi.

7

Gdzie i kiedy oglądać "La Promesa - pałac tajemnic" w TV i online?

Hiszpańską telenowelę „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera 399. odcinka zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Jeśli przegapicie emisję w telewizji, wszystkie odcinki są dostępne bezpłatnie na platformie TVP VOD.

Warto przeczytać: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

O czym jest serial "La Promesa - pałac tajemnic" i kto gra główne role?

Jana, wnikając coraz głębiej w sekrety rodu Lujan, odsłania kolejne intrygi skrywane za drzwiami rezydencji La Promesa. Codziennie stawia czoła nowym wyzwaniom, próbując nie tylko zachować swoje prawdziwe cele w tajemnicy, ale też odnaleźć się w gąszczu manipulacji i sporów między panami a służbą. Dodatkową komplikacją staje się jej znajomość z Manuelem. Kobieta musi wybierać między planowaną zemstą a budzącym się uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a kolejne fakty sugerują, że poszukiwana prawda może być jeszcze bardziej wstrząsająca, niż początkowo zakładała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes