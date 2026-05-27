W 401. odcinku hiszpańskiej produkcji Pelayo podzielił się z bliskimi Cataliny przerażającymi informacjami o policyjnym znalezisku w Lujan. Trwał zacięty konflikt między Marią Fernandez a Verą, zmuszając Lopego i Salvadora do własnego śledztwa. Zszokowany Manuel opowiedział Ablowi i Janie o propozycji wysuniętej przez Jimenę, a zmagająca się z bezsennością Virtudes mogła liczyć na pomoc Simony i Candeli.
Streszczenie odcinka 402. "La Promesy": Kapitan Lorenzo ma podejrzanego
Nagły i zagadkowy zgon Jeronima wywołuje ogromne poruszenie wśród wszystkich mieszkańców pałacu. Sprawa wywołuje strach, a kapitan Lorenzo bez ogródek wskazuje potencjalnego winnego. Według niego w śmierć może być zaangażowany pan Cavendish. Przerażony Pelayo, obawiając się o bezpieczeństwo, desperacko nakłania Catalinę do zakończenia współpracy z Anglikiem.
Abel nie daje za wygraną i wciąż naciska na Jimenę. Chce, aby wspólnie przyznali się przed Manuelem do oszustwa związanego z udawaną ciążą. Zdesperowana kobieta prosi lekarza o zwłokę. Jej błagania na nic się nie zdają, ponieważ cierpliwość Manuela się wyczerpuje. Mężczyzna mówi wprost, że nie zamierza kontynuować małżeńskiej ułudy. Równocześnie w podziemiach don Romulo robi porządki w kadrach i postanawia przyjąć nowego pracownika na pozycję głównego lokaja.
Gdzie i kiedy oglądać 402. odcinek "La Promesy"?
Kolejny, 402. odcinek uwielbianej telenoweli zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku. Serial "La promesa – pałac tajemnic" jest emitowany od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Dla osób, które nie mogą śledzić losów bohaterów w telewizji, odcinki są udostępniane na platformie TVP VOD.
Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji "La promesa – pałac tajemnic"
Jana, próbując poznać prawdę o losach swojej rodziny, trafia do posiadłości La Promesa. Im głębiej wnika w struktury rodu Lujan, tym więcej odkrywa mrocznych sekretów i intryg. Dziewczyna stara się ukryć swoją tożsamość, równocześnie próbując odnaleźć się w trudnych relacjach między służącymi a arystokracją. Sprawę utrudnia jej uczucie do Manuela, co zmusza ją do wyboru między pragnieniem zemsty a miłością. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a ukrywana prawda może być znacznie gorsza, niż Jana przypuszczała.
Kto występuje w serialu?
- Ana Garcés (Jana Expósito)
- Eva Martín (Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (Pía Adarre)
- Joaquín Climent (Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (Simona Martínez)
- Teresa Quintero (Candela García)
- Carmen Asecas (Catalina Luján)
- Paula Losada (Jimena)
- Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (Petra Arcos)
- Enrique Fortún (Lope Ruiz)
- Sara Molina (María Fernández)
- Laura Simón (Lola Montoro)
- Rafa de Vera (Conrado Funes)