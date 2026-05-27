Panna młoda, odcinek 117. Cemil planuje wywieźć Hancer z rezydencji

Turecka telenowela "Panna młoda" to stosunkowo świeża propozycja w ofercie kanału TVP2. Pierwsze odcinki tego formatu wyemitowano w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie zapoznali się z tą historią 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce znanej wcześniej "Miłości i nadziei". Fani zagranicznych tasiemców z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń, które rozegrają się w 117. epizodzie uwielbianego przez widzów serialu.

Panna młoda odc. 117. Sinem przeżywa wstrząs, a Cemil interweniuje

W najnowszej odsłonie produkcji dojdzie do kilku nieoczekiwanych sytuacji. Sinem będzie kompletnie zaskoczona informacją, że Melih rozpoczął intensywne poszukiwania przyszłej żony. Z kolei Mukadder opowie Cemilowi o napiętej atmosferze panującej obecnie w posiadłości. Mężczyzna podejmie drastyczną decyzję i postanowi natychmiast wywieźć stamtąd swoją siostrę. Równolegle Nusret wspólnie z Beyzą zaczną wywierać ogromną presję na Yoncę, zmuszając ją do poddania się specjalistycznym badaniom lekarskim.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Widzowie spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat

Turecki hit telewizyjny należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów i z pewnością zagości na ekranach przez dłuższy czas. W kraju nad Bosforem zrealizowano dotychczas trzy sezony, które łącznie składają się z 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na politykę Telewizji Polskiej, każdy zagraniczny odcinek jest poddawany procesowi dzielenia na krótsze segmenty. To oznacza, że w naszym kraju ich ostateczna pula zostanie co najmniej podwojona. Ponieważ twórcy nadal kręcą nowe materiały, dokładna data zakończenia serii pozostaje absolutną tajemnicą. Polskich fanów czeka wieloletni seans.

Aktorzy z serialu "Panna młoda". Zobacz, kto wciela się w poszczególne role

Na sukces zagranicznego formatu zapracowała przede wszystkim starannie dobrana ekipa aktorska. Na pierwszym planie błyszczą Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve, który odgrywa rolę tajemniczego Cihana. Na ekranie towarzyszy im również szerokie grono innych utalentowanych artystów:

Can Tarakçı odgrywający bohatera imieniem Cemil,

Betigül Ceylan wcielająca się w Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako ekranowa Gülsüm,

Elif Çapkin prezentująca się w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,

Sidal Damar w kreacji bohaterki znanej jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako telewizyjna Mine,

Türker Kantar grający postać Emira,

Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako niezastąpiona Yasemin.