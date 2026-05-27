Panna młoda, odcinek 116. Beyza staje pomiędzy Hancer i Cihanem. Szykuje się wybuch zazdrości

Kasia Kowalska
2026-05-27 17:24

"Panna młoda" to historia Hancer, dziewczyny wcześnie pozbawionej rodziców, zmuszonej do samodzielnej walki o przetrwanie. Aby sfinansować leczenie brata, akceptuje ofertę zamożnej rodziny i poślubia Cihana w zaaranżowanym małżeństwie. Początkowa wymiana handlowa przeradza się z czasem w głębokie uczucie. 116. epizod "Panny młodej" zostanie wyemitowany w TVP2 w sobotę, 6 czerwca. Co przygotowali twórcy? Sprawdźcie streszczenie.

Zbliżenie na twarz Beyzy, postaci z tureckiego serialu Panna młoda, z poważnym wyrazem twarzy, brązowymi włosami i ozdobnymi, granatowymi kolczykami. Możesz przeczytać więcej o serialu na Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz Beyzy, postaci z tureckiego serialu "Panna młoda", z poważnym wyrazem twarzy, brązowymi włosami i ozdobnymi, granatowymi kolczykami. Możesz przeczytać więcej o serialu na Super Seriale.

"Panna młoda" zadebiutowała w ramówce stacji TVP2 20 stycznia 2026 roku. Produkcja turecka z 2024 roku zastąpiła inny format – "Miłość i nadzieję". Co czeka nas w kolejnych minutach telenoweli? Przygotowaliśmy streszczenie 116. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 116. Co wydarzy się 6 czerwca 2026 r.?

Prezentujemy szczegóły 116. odcinka serialu "Panna młoda". Beyza uparcie odrzuca posiłki. Yasemin przekonuje Cihana, by ten bardziej zatroszczył się o Beyzę. Takie zachowanie wzbudza zazdrość u Hancer. Sinem nie pozostawia Melihowi żadnych złudzeń. Melih z kolei marzy o założeniu rodziny.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 936: Między Sinanem a Aynur iskrzy jak nigdy dotąd. Są o krok od romantycznego wyznania - ZDJĘCIA

Obsada tureckiego serialu "Panna młoda". Kto gra kogo?

W rolach głównych tureckiej produkcji zobaczymy Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie pojawiają się ponadto:

  • Can Tarakçı – Cemil,
  • Betigül Ceylan – Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel – Gülsüm,
  • Elif Çapkin – Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya – Derya,
  • Sidal Damar – Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül – Mine,
  • Türker Kantar – Emir,
  • Çisel Kuskan – Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci – Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to turecka telenowela o rozbudowanej fabule, która doczekała się już trzech sezonów i 325 odcinków. Każdy epizod trwa około dwóch godzin, w związku z czym w polskiej telewizji są one dzielone, co podwaja ich ostateczną liczbę. Emisja serialu w Turcji nadal trwa, więc finalna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z uwagi na ten fakt, polscy widzowie będą musieli długo poczekać na zakończenie przygód Hançer i Cihana.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 935: Cansel w rozpaczy. Teraz to ona wpadła w sidła bezwzględnego gangstera - ZDJĘCIA

Jak dobrze znasz popularne polskie seriale? QUIZ
Pytanie 1 z 10
"Stulecie Winnych": z jakiej miejscowości pochodzi tytułowa rodzina?
Stulecie Winnych
Monika Jarosińska: Wygryzie Rozenek?