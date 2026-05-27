Panna młoda, odcinek 116. Beyza staje pomiędzy Hancer i Cihanem. Szykuje się wybuch zazdrości

"Panna młoda" zadebiutowała w ramówce stacji TVP2 20 stycznia 2026 roku. Produkcja turecka z 2024 roku zastąpiła inny format – "Miłość i nadzieję". Co czeka nas w kolejnych minutach telenoweli? Przygotowaliśmy streszczenie 116. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 116. Co wydarzy się 6 czerwca 2026 r.?

Prezentujemy szczegóły 116. odcinka serialu "Panna młoda". Beyza uparcie odrzuca posiłki. Yasemin przekonuje Cihana, by ten bardziej zatroszczył się o Beyzę. Takie zachowanie wzbudza zazdrość u Hancer. Sinem nie pozostawia Melihowi żadnych złudzeń. Melih z kolei marzy o założeniu rodziny.

Obsada tureckiego serialu "Panna młoda". Kto gra kogo?

W rolach głównych tureckiej produkcji zobaczymy Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). Na ekranie pojawiają się ponadto:

Can Tarakçı – Cemil,

Betigül Ceylan – Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel – Gülsüm,

Elif Çapkin – Yonca,

Ceren Yuksekkaya – Derya,

Sidal Damar – Sinem,

Günes Ebrar Özgül – Mine,

Türker Kantar – Emir,

Çisel Kuskan – Beyza,

Derya Deniz Değirmenci – Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to turecka telenowela o rozbudowanej fabule, która doczekała się już trzech sezonów i 325 odcinków. Każdy epizod trwa około dwóch godzin, w związku z czym w polskiej telewizji są one dzielone, co podwaja ich ostateczną liczbę. Emisja serialu w Turcji nadal trwa, więc finalna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z uwagi na ten fakt, polscy widzowie będą musieli długo poczekać na zakończenie przygód Hançer i Cihana.

