W 934. epizodzie widzieliśmy, jak Trucizna opuszcza szpital z postanowieniem zemsty na człowieku, który wykorzystał jego tożsamość do oszustw. Nana podarowała Poyrazowi miłosny wiersz, jednak mężczyzna celowo okazał jej obojętność, by dać jej nauczkę. Najwięcej emocji dostarczyły wyniki badań DNA, dowodzące, że ciało znalezione w lesie należy do prokurator Leyli. Derya straciła przytomność, po czym ujawniła, że ofiara była jej siostrą bliźniaczką, a Gurkan poznał skrywane uczucia Sinana do Aynur.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo streszczenie odcinka 935. Szantaż Trucizny

Wreszcie Nana i Poyraz kończą swój spór, podczas gdy bezlitosny przestępca planuje okrutny szantaż. Po wielu dniach bolesnych nieporozumień, para dochodzi do porozumienia i postanawia puścić w niepamięć dawne konflikty, co przynosi wszystkim ogromną ulgę.

Jednocześnie groźny Trucizna odkrywa miejsce pobytu Saliha i dzięki temu trafia na zdezorientowaną Cansel. Bandyta bez litości narzuca jej twarde warunki, żądając wydania Nany oraz małego Yusufa, grożąc w przeciwnym razie obnażeniem jej mrocznych sekretów z przeszłości.

Derya konsekwentnie udaje przed otoczeniem osobę załamaną śmiercią bliźniaczki, ale jej maska zaczyna opadać, gdy Ayse przypadkiem podsłuchuje jej podejrzaną wymianę zdań z Utku. Chociaż policjantka od razu informuje Ferita, cwanej Deryi udaje się odwrócić kota ogonem. Mimo to Ayse nie odpuszcza i jest zdeterminowana, by poznać prawdę.

Wścibska Aynur na próżno usiłuje dowiedzieć się, co Sinan powiedział Gurkanowi o swoich uczuciach. Zobaczymy, czy uda jej się odkryć tajemnicę, czy też Sinan w końcu sam opowie o swoich planach wobec niej.

8

Kiedy i gdzie oglądać serial Dziedzictwo? Emisja i powtórki

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić codziennie o 16:05 na antenie TVP1. Odcinek 935. zobaczymy w poniedziałek, 1 czerwca 2026 roku. Osoby, które przegapią emisję telewizyjną, mogą obejrzeć ten oraz wcześniejsze odcinki w dowolnym momencie na platformie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

Fabuła i obsada serialu Dziedzictwo

Historia opowiada o siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych w skromnej, ale kochającej się rodzinie przez ojca Yusufa. Ich drogi rozchodzą się, kiedy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu na imię po ojcu. Niestety, wkrótce zostaje wdową, a następnie ciężko choruje. Przed śmiercią prosi Seher o opiekę nad pięcioletnim Yusufem. Po odejściu Kevser chłopiec trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana, a Seher stawia sobie za cel odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują: