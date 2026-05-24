Ostatnie wydarzenia przyniosły widzom sporo zaskakujących momentów, zwłaszcza gdy Seyran niespodziewanie nakryła nietrzeźwego Ferita podczas intymnej schadzki z Suną. Kobieta po burzliwej wymianie zdań z Abidinem stanowczo zażądała zakończenia małżeństwa, a z kolei Naci zdołał uciec z rąk bandytów i dostarczył Halisowi kluczowe materiały dowodowe, które bardzo mocno kompromitują potężną Wielką Panią.
Złoty chłopak odcinek 299. Halis i Ferit łączą siły przeciwko wspólnemu wrogowi
Zwaśnieni dotąd Halis oraz Ferit wreszcie zakopują wojenny topór i wspólnie planują potężny kontratak na oprawców. Wyposażeni w nowe, kluczowe informacje panowie zamierzają uderzyć w swojego głównego przeciwnika ze zdwojoną mocą. Starszy z rodu idzie na bezpośrednie starcie i odwiedza rywalkę, by stanowczo wymusić na niej oddanie papierów hipotecznych ich rodzinnej posiadłości. W ten sposób chce ostatecznie i bezkompromisowo zakończyć trwający od dawna bezwzględny szantaż ekonomiczny.
Największy szok przynosi jednak ujawnienie dawno zapomnianej tajemnicy dotyczącej najbardziej lojalnego służącego rezydencji. Prawda o mężczyźnie jest wyjątkowo brutalna, ponieważ Abidin okazuje się biologicznym potomkiem Wielkiej Pani i od samego początku celowo knuł przeciwko swoim pracodawcom. Te bulwersujące doniesienia z przeszłości tylko utwierdzają Sunę w podjętej wcześniej decyzji rozwodowej. Kobieta bez żalu opuszcza dwulicowego partnera i przenosi się na dobre do luksusowej willi, aby znów żyć u boku swoich najbliższych.
Serial Złoty chłopak w TVP1. Kiedy obejrzeć 299 epizod telenoweli?
Turecką produkcję fani mogą śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień powszedni dokładnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 299 epizod zadebiutuje na ekranach widzów w środę 27 maja 2026 roku. Emisja będzie obfitować w ogromne emocje oraz całkowicie niespodziewane rozstrzygnięcia wielomiesięcznych spisków wewnątrz wielkiej familii. Regularne nadawanie o stałej porze pozwala telewidzom płynnie poznawać kolejne zawirowania w burzliwym życiu Seyran, Ferita, Sinana oraz reszty barwnych postaci występujących w produkcji.
Kto gra w serialu Złoty chłopak? Aktorzy i postacie tureckiego hitu
W obsadzie popularnego formatu znalazło się mnóstwo znanych i lubianych tureckich nazwisk. Widzowie mogą regularnie oglądać bardzo bogatą paletę utalentowanych artystów grających główne i poboczne role. Na małym ekranie występują między innymi:
- Afra Saraçoğlu grająca Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako potężny Halis Korhan
- Şerif Sezer odgrywająca Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ w roli Orhana Korhana
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı kreujący postać Abidina
- Beril Pozam grająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler w roli Asuman Korhan
- Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak grająca Dicle
- Umut Gezer kreujący postać Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya w roli Nükhet