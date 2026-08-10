Panna młoda, odcinek 177. Wypadek! Hancer i Cihan potrącą na drodze młodą dziewczynę

"Panna młoda" hitem stacji TVP2

Telewizyjna Dwójka od niedawna proponuje widzom nowy format zatytułowany „Panna młoda”. Ta popularna telenowela, która nad Bosforem zadebiutowała w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany dokładnie 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła w ramówce serial „Miłość i nadzieja”, niemal od razu zyskując sympatię odbiorców. Przedstawiamy dokładny opis wydarzeń z kolejnego epizodu.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" odcinek 177 - potrącenie na drodze i groźby. Emisja 21 sierpnia 2026

Najnowsza odsłona tureckiego formatu przyniesie dramatyczne zwroty akcji. Hancer wsiądzie do pojazdu prowadzonego przez Cihana, a ich wspólna podróż zakończy się nieszczęśliwie, gdyż małżonkowie potrącą przypadkową młodą kobietę. Sprawcy wypadku natychmiast spróbują zaopiekować się ranną ofiarą zdarzenia. Równolegle, w innej części opowieści, Derya wspólnie z Joncą podejmą stanowcze kroki mające na celu zastraszenie Mukadder.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne postacie w tureckim hicie?

Trzon aktorski tytułu opiera się na duecie odgrywającym wiodące role, czyli Talyi Çelebi kreującej postać Hançer oraz Türkseve jako Cihanie. Na ekranie towarzyszy im bardzo szerokie grono innych wykonawców, a wśród nich znaleźli się na stałe:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül kreująca Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Finał tureckiej produkcji na polskim ekranie

Omawiany tytuł należy do wyjątkowo długich telewizyjnych sag. W samej Turcji wyemitowano do tej pory trzy kompletne sezony obejmujące łącznie 325 epizodów. Ponieważ oryginalne odsłony trwają około dwóch godzin, polski nadawca zdecydował się dzielić je na krótsze fragmenty, co ostatecznie podwaja ich finalną liczbę w naszej telewizji. Prace na zagranicznym planie wciąż trwają, przez co dokładny finał historii pozostaje wielką niewiadomą. Rodzimi fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze co najmniej kilka najbliższych lat, zanim zapoznają się z ostatecznym rozwiązaniem wszystkich wątków.

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