M jak miłość. Sowiński wtargnie do mieszkania Kasi! Obrzydliwe komplementy przerodzą się w tragedię

Sowiński upatrzy sobie Kasię w nowym sezonie "M jak miłość". Wtargnie do mieszkania!

Aleksander poznał prawdę o kłamstwie Kasi, wie dobrze, że ojcem Zosi nie jest Mariusz (Mateusz Mosiewicz), który nadal wierzy w to, co powiedziała mu żona. Obaj z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) żyją w błędnych przekonaniach. Kasia natomiast nadal żyje nadzieją, że może jakoś zdoła ukryć sfałszowane badanie DNA i jakoś wyjść z całej sytuacji z twarzą. Jednak wraz ze startem nowego sezonu "M jak miłość" zaczną się także nagminne telefony od Sowińskiego, który nie odpuści tak chodliwego tematu jak kłamstwo Kasi. Zdobył cenne informacje od szantażystki Anki (Katarzyna Russ) i teraz ma zamiar zrobić z nich użytek.

Lekarka nadal nie będzie gotowa na wyjawienie Mariuszowi oraz Jakubowi prawdy. Co więcej, zacznie odrzucać połączenia od Sowińskiego, chcąć odsunąć od siebie czarne myśli. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, to na nic. Aleksander osobiście stawi się pod drzwiami lekarki i wtargnie do jej domu!

Obrzydliwe komplementy Sowińskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

To oczywiste, że dyrektor nie tylko chce szantażować Kasię dla samej zasady, ale także ma zamiar spełnić swoje chore cele. Wydaje się, że mężczyźnie spodobała się lekarka, która zwyczajnie się go boi. Mało tego, Sowiński chce usilnie zniszczyć Olka (Maurycy Popiel), czyli męża najlepszej przyjaciółki Kasi, Anety (Ilona Janyst). Aleksander połączy "przyjemne z pożytecznym" i stawi się u progu drzwi Kasi, by coś dla siebie ugrać.

- Co ty tu robisz? Dlaczego mnie nachodzisz? - zapyta Kasia, co cytuje wspomnieny portal. - Nie odbierasz, nie oddzwaniasz... Ładnie dziś wyglądasz - rzuci Aleksander, decydując się na mrożący krew w żyłach komplement.

Sowiński każe Kasi zniszczyć Olka

Aleksander zacznie od komplementów, ale szybko przejdzie do prawdziwego celu wizyty. Każe Kasi zająć się zniszczeniem Olka i Anety...

- Chcę, żebyś coś dla mnie zrobiła. Chodzi o Chodakowskiego. Jeśli załatwisz to dla mnie... uznam, że wszystkie nasze sprawy są już zamknięte - wygłosi Aleksander i postawi Kasię pod ścianą.

Czy Kasia posunie się do zdrady przyjaciół? Wizyta Sowińskiego zwiastuje tragedię.