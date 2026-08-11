Dziedzictwo, odcinek 1004: Przerwane wyznanie i dramatyczny telefon. Yusuf w szpitalu - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-11 15:29

W 1004. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" romantyczne plany Poyraza zostaną zrujnowane. Tuż przed miłosnym wyznaniem para otrzyma wstrząsające wieści od Cennet. Chłopiec trafi do szpitala, co zmusi małżonków do natychmiastowego powrotu. Jak zakończy się ta dramatyczna sytuacja? Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Emisja 1004. odcinka serialu "Dziedzictwo" na antenie TVP1

W 1004. epizodzie tureckiej produkcji "Dziedzictwo" Poyraz zarezerwuje cały lokal tylko dla siebie i Nany, planując w intymnej atmosferze otworzyć przed nią serce. Mężczyzna będzie gotów wyznać żonie szczere uczucia, jednak w kluczowym momencie rozlegnie się dzwonek jej telefonu. Kilic zasugeruje, by zignorowała połączenie, nie chcąc niszczyć romantycznej chwili, chociaż kobieta odruchowo spróbuje odebrać.

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– Nie... Nie teraz.

Niestety, w 1004. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" chwilę później zadzwoni również jego telefon, co skłoni Nanę do nalegań na odebranie rozmowy. Kobieta poczuje niepokój, instynktownie przeczuwając kłopoty z Yusufem, co niestety wkrótce się potwierdzi.

– Twój też... Może coś się stało Yusufowi. Proszę, odbierz.

Dramatyczne wieści od Cennet o stanie Yusufa w serialu "Dziedzictwo"

Wobec narastającego napięcia w 1004. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz ulegnie prośbom i odbierze połączenie. Po wyciągnięciu telefonu usłyszy drżący głos matki, która przekaże mu dramatyczne informacje o chłopcu.

– Synu… nie chcę cię martwić, ale musisz to wiedzieć... Yusuf ma wysoką gorączkę. Boję się, że dostanie wstrząsu. Zabieramy go do szpitala.

Te słowa w 1004. odsłonie "Dziedzictwa" wywołają szok u Nany i zmuszą Poyraza do natychmiastowego działania. Romantyczny nastrój pryśnie bezpowrotnie, a przerażona kobieta od razu zażąda pilnego powrotu do domu, by ratować dziecko.

Nagły powrót Nany i Poyraza z wyjazdu w "Dziedzictwie"

W 1004. epizodzie "Dziedzictwa" para bez wahania zrezygnuje z dalszego świętowania i pogna prosto do placówki medycznej. Chłopiec znajdzie się na oddziale z powodu działania Cansel, która z premedytacją poda mu niebezpieczne leki. Kobieta zatai prawdę, realizując swój mroczny plan.

Na szczęście w 1004. odcinku tureckiego hitu "Dziedzictwo" mały pacjent wyjdzie z tego cało, przez co podstęp intrygantki nie zostanie zdemaskowany. W efekcie Nana i Poyraz wrócą do codzienności, rezygnując z podróży, o której tak bardzo marzyła sprawczyni całego zamieszania.

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