Dziedzictwo, odcinek 1004: Przerwane wyznanie i dramatyczny telefon. Yusuf w szpitalu - ZDJĘCIA

Emisja 1004. odcinka serialu "Dziedzictwo" na antenie TVP1

W 1004. epizodzie tureckiej produkcji "Dziedzictwo" Poyraz zarezerwuje cały lokal tylko dla siebie i Nany, planując w intymnej atmosferze otworzyć przed nią serce. Mężczyzna będzie gotów wyznać żonie szczere uczucia, jednak w kluczowym momencie rozlegnie się dzwonek jej telefonu. Kilic zasugeruje, by zignorowała połączenie, nie chcąc niszczyć romantycznej chwili, chociaż kobieta odruchowo spróbuje odebrać.

– Nie... Nie teraz.

Niestety, w 1004. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" chwilę później zadzwoni również jego telefon, co skłoni Nanę do nalegań na odebranie rozmowy. Kobieta poczuje niepokój, instynktownie przeczuwając kłopoty z Yusufem, co niestety wkrótce się potwierdzi.

– Twój też... Może coś się stało Yusufowi. Proszę, odbierz.

Dramatyczne wieści od Cennet o stanie Yusufa w serialu "Dziedzictwo"

Wobec narastającego napięcia w 1004. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz ulegnie prośbom i odbierze połączenie. Po wyciągnięciu telefonu usłyszy drżący głos matki, która przekaże mu dramatyczne informacje o chłopcu.

– Synu… nie chcę cię martwić, ale musisz to wiedzieć... Yusuf ma wysoką gorączkę. Boję się, że dostanie wstrząsu. Zabieramy go do szpitala.

Te słowa w 1004. odsłonie "Dziedzictwa" wywołają szok u Nany i zmuszą Poyraza do natychmiastowego działania. Romantyczny nastrój pryśnie bezpowrotnie, a przerażona kobieta od razu zażąda pilnego powrotu do domu, by ratować dziecko.

Nagły powrót Nany i Poyraza z wyjazdu w "Dziedzictwie"

W 1004. epizodzie "Dziedzictwa" para bez wahania zrezygnuje z dalszego świętowania i pogna prosto do placówki medycznej. Chłopiec znajdzie się na oddziale z powodu działania Cansel, która z premedytacją poda mu niebezpieczne leki. Kobieta zatai prawdę, realizując swój mroczny plan.

Na szczęście w 1004. odcinku tureckiego hitu "Dziedzictwo" mały pacjent wyjdzie z tego cało, przez co podstęp intrygantki nie zostanie zdemaskowany. W efekcie Nana i Poyraz wrócą do codzienności, rezygnując z podróży, o której tak bardzo marzyła sprawczyni całego zamieszania.