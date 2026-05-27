W poprzednim, 935. odcinku "Dziedzictwa", doszło do pojednania między Naną a Poyrazem. W tym samym czasie Trucizna odnalazł Saliha i zaszantażował Cansel, zmuszając ją do współpracy. Z kolei Derya udawała zrozpaczoną po śmierci Leyli, ale jej zachowanie i rozmowa z Utku wzbudziły podejrzenia Ayse, która podsłuchała ich wymianę zdań. Mimo że prokuratorka na moment zwiodła Ferita, policjantka postanowiła nie rezygnować ze śledztwa. Aynur z kolei starała się rozgryźć Sinana, który uparcie nie chciał przyznać się do własnych uczuć.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 936

Nana robi wszystko, co w jej mocy, by pomóc Poyrazowi otworzyć się na nowe uczucia. Dziewczyna aranżuje sytuacje, które zbliżają ich do siebie. Wspólnie przygotowują dla Cansel wielką urodzinową niespodziankę. Niestety, jubilatka, zamiast się cieszyć, jest przerażona groźbami Trucizny. Kobieta drży na myśl o tym, że jej mroczna przeszłość i powiązania z przestępczym światem ujrzą światło dzienne, co zrujnowałoby jej relacje z bliskimi.

W międzyczasie Ayse nie odpuszcza Deryi. Policjantka jest przekonana, że kobieta ukrywa przed światem mroczny i przełomowy sekret, który ma bezpośredni związek z jej zmarłą siostrą bliźniaczką, Leylą.

Z kolei relacja między Sinanem a Aynur staje się coraz bardziej zażyła. Para spędza ze sobą coraz więcej czasu i wyraźnie się do siebie zbliża, chociaż żadne z nich nie ma jeszcze odwagi, by wprost powiedzieć o swoich uczuciach.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać odcinek 936?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 936. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 2 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość obejrzenia tego i poprzednich odcinków na platformie streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial "Dziedzictwo"? Obsada

Fabuła serialu skupia się na losach sióstr Seher i Kevser. Choć wychowywały się w skromnych warunkach pod opieką ojca Yusufa, były bardzo szczęśliwe. Z czasem ich drogi się rozeszły – Kevser wyszła za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta urodziła syna, nadając mu imię na cześć swojego ojca. Niestety, wkrótce po porodzie zmarł jej mąż, a ona sama zapadła na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią poprosiła Seher o zaopiekowanie się 5-letnim chłopcem. Mały Yusuf trafia jednak pod skrzydła surowego Yamana. Seher postanawia za wszelką cenę odzyskać siostrzeńca.

