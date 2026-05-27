Koniec Na sygnale. Róża umrze? Leon będzie chciał ją zabić w ostatnim 914 odcinku! Wyjdzie na jaw, kim naprawdę jest - ZDJĘCIA

Finał sezonu "Na sygnale" odcinek 914 ostatni przed wakacjami - środa, 27.05.2026, o godz. 22.25 w TVP2

Czy Róża Potocka umrze w finale sezonu "Na sygnale"? Koledzy z bazy w Leśnej Górze ruszą jej na ratunek, jak tylko w ostatnim 914 odcinku Wiktor Banach (Wojciech Kuliński) odkryje, że Leon to właśnie Śmieszek, niebezpieczny haker, który od wielu miesięcy realizuje swój plan zemsty na ratownikach i lekarzach. Jak do tego dojdzie, że Banach dowie się, kim jest Śmieszek?

Wiktor odkryje, że Leon to Śmieszek w ostatnim 914 odcinku "Na sygnale"

Wiktor zauważy przypadkiem, że pismo na liściku, który chłopak zostawił niedawno w stacji dla Róży, jest identyczne, jak na wiadomościach od hakera Śmieszka i zaalarmuje inspektor Ulę Krzaklewską. - Wiem, że jest noc, ale to pilne! Sprawdź, proszę, Leona… Nie mam teraz nazwiska. Nowotwór mózgu! Był pacjentem w Leśnej Górze, kręcił się przy bazie…

Gdy policjantka zdobędzie adres chłopaka Róży, ratownicy pojadą prosto do chorego – Leona alias Śmieszka - spodziewając się najgorszego.

Tak Leon będzie chciał zabić Różę w finale sezonu "Na sygnale"

W tym czasie w mieszkaniu Leona w ostatnim 914 odcinku "Na sygnale" rozegrają się dramatyczne wydarzenia. Ukochany będzie chciał Różę zabić! Zaprosi Potocką na randkę, która okaże się scenariuszem śmierci. Na kolejnej randce chłopak znów będzie czarujący i romantyczny, a po cichu poda Róży do wina narkotyk - środek na sen.

- Naprawdę się postarałeś…

- Jak nie można dobrze żyć, to chcę chociaż dobrze umrzeć… Za dobrą śmierć!

Wybuch gazu w mieszkaniu Leona w ostatnim 914 odcinku "Na sygnale"

Na koniec sezonu "Na sygnale" po wspólnej kolacji Leon pokaże Róży swoje stare zdjęcia i ratowniczka nagle rozpozna na jednej z fotografii Miłosza. Kiedy Potocka odkryje, że obaj są bliskimi przyjaciółmi i w końcu skojarzy fakty - będzie już za późno. Bo narkotyk, który chłopak doda do wina, zacznie działać…

- Nie czuję nóg... Otrułeś mnie?! To ty byłeś od samego początku…

- Myślałem, że już nigdy się nie domyślisz!

Zaraz potem w ostatnim 914 odcinku "Na sygnale" Leon odkręci w kuchni gaz, gotów zginąć z Różą w wybuchu.

- Jak to mówił towarzysz Lenin: z małej iskry, wielki płomień!... Zaraz będzie po wszystkim… Jak kończyć, to z hukiem!

Kiedy w finale sezonu "Na sygnale" Wiktor i Piotr wpadną do mieszkania, które wypełnił gaz, od razu wyczują charakterystyczny zapach. Rozpocznie się dramatyczna walka o życie Róży, ale wybuch gazu zagrozi także całej ekipie Banacha i innym mieszkańcom budynku. Do akcji włączą się także Martyna (Monika Mazur), Romek (Izydor Łobacz) oraz Sonia (Natalia Rewieńska).

Czy Róża z "Na sygnale" przeżyje?

- Nie wiadomo, co jej podał. W każdej chwili grozi jej depresja oddechowa! - stwierdzi Dobromir (Kamil Błoch) w karetce, kiedy Róża będzie już bezpieczna.

Jednak dopiero w następnym sezonie "Na sygnale" okaże się, czy Róża przeżyje.