Mroczny finał Na sygnale przed wakacjami. Zabójcze plany Leona i dramatyczna walka o życie

Finałowe epizody popularnej medycznej produkcji zadebiutują na ekranach tuż przed letnią przerwą, dostarczając widzom potężnej dawki wrażeń. Losy bohaterów serialu zostaną przedstawione w odsłonach o numerach od 910 do 914, które będą emitowane pomiędzy 25 a 27 maja 2026 roku.

Wizyta u czarownicy w 910. odcinku "Na sygnale". Alek szuka pomocy u Wiesławy

Zdesperowany Alek w epizodzie 910 zwróci się do Wiesławy, mając nadzieję, że uda mu się wyleczyć z uczuć do Julki. Mężczyzna będzie zdeterminowany na tyle, by skorzystać z magicznych rytuałów u telewizyjnej wróżki.

- Zobaczymy, czy jesteś podatny… Siedzi w tobie ta dziewczyna… Okadźmy gongiem! […] Dostaniesz listę zadań... Przebiegniesz siedem mostów, wbiegniesz na siedem wieżowców, zjesz siedem posiłków u siedmiu nowo poznanych kobiet… - Ile to zajmie?... Myślałem, że pani mi pomoże w krótszym czasie… - Na szybko to tylko hipnozą można! - Dlaczego nie…? Działa? - Aż za dobrze, ale niektórzy źle reagują… - Nie śpię, nie jem… Gorzej już nie będzie!

Równolegle, podczas poniedziałkowej emisji, Leon zaplanuje perfekcyjne spotkanie dla Róży, które niespodziewanie przerodzi się w dramat z powodu nagłego załamania zdrowia mężczyzny. Zaniepokojona Potocka błyskawicznie wezwie pomoc, a na miejscu interweniować będzie brygada kierowana przez doktora Vicka.

- Wypręża go! Ma objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego! - Udawał, że się dobrze czuje… Dopiero jak doszedł niedowład i zaburzenia świadomości… Leon? Leon! Jesteś z nami?! - Bez przytomności! - W badaniu miał reakcję wyprostną, teraz nagłe pogorszenie w skali Glasgow… Ruszajmy! Ścigamy się z czasem!

Końcówka tego odcinka przeniesie akcję do placówki w Leśnej Górze. Pacjent zostanie w trybie pilnym przetransportowany do sali operacyjnej, gdzie rozpocznie się walka o jego życie.

- Myślałam, że pójdzie szybciej… - Duża kraniotomia z MRI śródoperacyjnym… Musi potrwać. - Będzie dobrze…

"Na sygnale" odcinek 911. Róża czuwa przy Leonie, a Alek pracuje z Julką

Kiedy w 911. odsłonie serialu partner Róży wybudzi się po zabiegu, kobieta wciąż będzie pełna obaw. Ma ona bowiem pełną świadomość, że ich wspólne chwile są mocno policzone ze względu na postępującą chorobę.

- Głowa… Boli mnie... Co oni mi zrobili?... - Ratowali ci życie, przecież wiesz... Po takiej operacji ma prawo boleć… - Czy ja ich prosiłem? Róża, oni mi... wycięli kawałek mózgu! - Zostaw mnie… - Co ty mówisz?... - Odejdź... Jestem złym człowiekiem! - Nie, ty nie jesteś zły... Jesteś chory. To ten rak... To stąd te nastroje… - Nie powinienem ci tego robić… - Ale ja chcę być z tobą! I cię nie opuszczę, do końca...

Ratownik Alek zechce natomiast przetestować skuteczność działań Wiesławy i zaplanuje dyżur w towarzystwie swojej dawnej partnerki, Britney. Zaskoczona Julka natychmiast dostrzeże metamorfozę mężczyzny i nie ukryje swojego zafascynowania jego nową postawą.

- Nie wiem, jak ty to zrobiłeś... Jesteś taki… inny? Nie wiem, jest jakoś inaczej... Jest między nami tak… - ...Jak? - Normalnie! - Wiem... Też jestem tym zaskoczony! Ale podoba mi się. Wreszcie mogę zacząć nowy rozdział…

Benio i Basia w 912. odcinku "Na sygnale". Pechowy wyjazd kamperem

Epizod numer 912 przyniesie perypetie z udziałem Basi oraz Benia. Lekarz postanowi zaprosić swoją partnerkę na inauguracyjną podróż nowo nabytym pojazdem kempingowym, jednak wyprawa ta obfitować będzie w liczne komplikacje.

- Nie planowaliśmy tego, ale nie jest tak źle… - Możemy podziwiać naturę, a w razie czego zawsze możemy się schować w środku… Powinniśmy jakoś go nazwać! Beniowóz?... Albo Beniomobil! - Szkoda, że rozkraczył się dwa kilometry za Leśną Górą… Laweta będzie za pięć minut!

Tragedia za kratami w 913. odcinku "Na sygnale". Miłosz próbuje popełnić samobójstwo

Środowa odsłona zagwarantuje odbiorcom potężny ładunek stresu oraz nieoczekiwane zwroty akcji. Medycy z Leśnej Góry wyruszą na interwencję do zakładu karnego, gdzie niespodziewanie natkną się na Miłosza. Młody osadzony zje detergenty piorące w celach autodestrukcyjnych, co zmusi Martynę i Piotra do podjęcia dramatycznej próby uratowania mu życia.

- Brzuch twardy, bolesny… - Może ostry przedmiot przebił tkanki od środka i mamy perforację? - Pogarsza się oddechowo… […] Musimy go stąd jak najszybciej zabrać! Podaję hydrokortyzon i morfinę!

Finał sezonu "Na sygnale" (odcinek 914). Zabójcze zamiary Leona wobec Róży i nowy praktykant Seba

W finałowym epizodzie zespół ratunkowy powita Sebastiana Krzywińskiego, którego zagra Filip Denicki. Świeżo upieczony adept ratownictwa szybko zaprezentuje się jako elokwentny i pełen inwencji kompan. Entuzjazm stażysty opadnie jednak w momencie, gdy Wiktor przydzieli go do zespołu dowodzonego przez Lisickiego.

- Wygląda, jakby wyszedł na warunkowe... i to nie za dobre sprawowanie! Jak to jest ratownik… - Kończy licencjat… - Przecież on jest tępy jak noga od krzesła! - Dobry rzeźbiarz i ze złego drewna zrobi dzieło sztuki...

Największy wstrząs w 914. odcinku będzie jednak udziałem Róży. Kobieta natychmiast zaplanuje spotkanie z wypisanym z lecznicy Leonem, nie spodziewając się, że mężczyzna szykuje zamach na jej życie. W trakcie randki partner zachowa pełen urok, by chwilę później ukradkiem dosypać środki nasenne do jej napoju.

- Wow, naprawdę się postarałeś… - Jak nie można dobrze żyć, to chcę chociaż dobrze umrzeć… Za dobrą śmierć. Ars bene moriendi!

W dalszej części wieczoru Leon zaprezentuje ratowniczce zbiór swoich archiwalnych fotografii, na których kobieta nieoczekiwanie dostrzeże Miłosza. Potocka błyskawicznie powiąże wszystkie elementy układanki, odkrywając bliską więź łączącą obu panów, ale ze względu na postępujące działanie dodanego do wina preparatu, nie będzie w stanie zareagować.

- Nie czuję nóg... Otrułeś mnie?! […] To ty... byłeś… od samego początku… - Myślałem, że już nigdy się nie domyślisz!

Zaledwie moment po tym zdarzeniu mężczyzna uruchomi w kuchennym pomieszczeniu zawory gazowe. Zdesperowany bohater będzie w pełni przygotowany na doprowadzenie do tragicznej w skutkach eksplozji.

- Jak to mówił towarzysz Lenin: z małej iskry, wielki płomień!... Zaraz będzie po wszystkim… Jak kończyć, to z hukiem!

W tym samym czasie Wiktor dokona przełomowego odkrycia, porównując charakter pisma na wiadomości dla Róży z notatkami od cyberprzestępcy o pseudonimie Śmieszek. Zaskoczony zbieżnością znaków, ratownik niezwłocznie poinformuje o swoich podejrzeniach inspektor Krzaklewską.

- Ula, wiem, że jest noc, ale to pilne! Sprawdź, proszę, Leona… Nie mam teraz nazwiska… Nowotwór mózgu! Był pacjentem w Leśnej Górze, kręcił się przy bazie…

Funkcjonariuszka szybko ustali miejsce zamieszkania podejrzanego, co skłoni zespół medyczny do błyskawicznej interwencji u chorego Leona. Wiktor i Piotr zaryzykują własne bezpieczeństwo, wkraczając do lokalu przesiąkniętego niebezpiecznymi oparami gazu.

Katarzyna Dowbor o chorym psie, domku w Hiszpanii i rodzinie: "Jedną nóżką tu, drugą tam"