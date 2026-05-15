Na sygnale, odcinek 912. Pacjent truje się dla sławy. Ratownicy pod presją internautów

Dramatyczne akcje w serialu "Na sygnale"

"Na sygnale" to popularna produkcja medyczna emitowana na antenie TVP2. Ukazuje ona pełną wyzwań pracę ratowników medycznych, którzy niosą pomoc poszkodowanym w niezwykle trudnych warunkach. Serial od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, dostarczając im wielu emocji dzięki poruszającym historiom bohaterów. Zbliża się emisja kolejnego odcinka z 13. sezonu. Prezentujemy szczegółowe streszczenie 912. epizodu, zaplanowanego na ostatni tydzień maja.

Netflix - rozpoznaj serial Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wiedźmin" "Wednesday" Następne pytanie

"Na sygnale" odcinek 912. Ratownicy pod obstrzałem krytyki internautów

W 912. odcinku "Na sygnale" załoga doktora Banacha zostaje wezwana do pacjenta, który przeszedł zawał serca i w jego wyniku doprowadził do wypadku drogowego. Kolejną trudną interwencją będzie próba uratowania młodego mężczyzny. Chłopak specjalnie zatruł się nieznanym specyfikiem, aby przetestować skuteczność ratowników i zdobyć popularność w internecie. Całą akcję medyków śledzą tysiące osób online, na bieżąco ich oceniając i krytykując. Sytuacja ulega zmianie, gdy do akcji wkracza Wiktor, który wyrasta na prawdziwego bohatera! W międzyczasie Benio chwali się Basi swoim nowym nabytkiem – starym samochodem, który planuje przekształcić w kamper. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ta niespodzianka wcale nie przypada jego partnerce do gustu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4217-4220. Zdrady, walka o życie i brutalna zemsta. Jarek ląduje w łóżku z nową kochanką

Kiedy premiera 912. odcinka "Na sygnale"?

Najnowszy, 912. odcinek "Na sygnale" zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 26 maja 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o 21:55 na kanale TVP2.

Kto wystąpi w 912. odcinku "Na sygnale"?

Autorem scenariusza do 912. odcinka serialu "Na sygnale" jest Kacper Szymon. Na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak: Wojciech Kuliński, Hubert Jarczak, Anna Wysocka-Jaworska, Natalia Rewieńska, Adrianna Jagiełło, Jarosław Gruda, Tomasz Piątkowski, Monika Mazur, Justyna Sieniawska oraz Izydor Łobacz.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Następny sezon przesądzi o losach Anity i Kamila! Chcą mieć dziecko, a teraz spadną na nich takie wydarzenia - ZDJĘCIA

Harmonogram emisji 13. sezonu serialu "Na sygnale"

Premiera 13. sezonu "Na sygnale" odbyła się jesienią 2025 roku i początkowo zakładała emisję od poniedziałku do czwartku. Jednak zaledwie po dwóch tygodniach Telewizja Polska zmieniła plany. Zrezygnowano z jednego dnia emisji, ale dodano dodatkowy odcinek, dzięki czemu widzowie mogą śledzić losy ulubionych bohaterów przez pięć epizodów w tygodniu. Obecny plan emisji wygląda następująco: w poniedziałki nadawane są dwa odcinki (o 21:55 i 22:20), we wtorki jeden odcinek (o 21:55), a w środy ponownie dwa odcinki (o 21:55 i 22:20).