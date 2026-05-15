M jak miłość. Następny sezon przesądzi o losach Anity i Kamila! Chcą mieć dziecko, a teraz spadną na nich takie wydarzenia - ZDJĘCIA

Czy Anita i Kamil będą mieli dziecko w "M jak miłość" po wakacjach?

Im bliżej końca sezonu "M jak miłość", tym wychodzi na jaw coraz więcej faktów na temat tego, co wydarzy się w odcinkach po wakacjach, jak potoczą się losy jednej z bardziej lubianych par. Na krótko przed finałem, w 1934 odcinku "M jak miłość", Anita i Kamil podejmą decyzję, że chcą mieć razem dziecko. Najpierw jednak Gryc przeżyje szkołę życia w domu Zduńskich, gdzie zajmie się czwórką dzieci Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek). Wyjdzie z tego zadania zwycięsko i poczuje, że jest gotów znów zostać ojcem.

Przypomnimy, że miłość Anity i Kamila narodziła się, kiedy prawnik potrzebował opieki nad 5-letnią córką. To właśnie Pola (Hania Nowosielska) pięć lat temu połączyła ojca z ukochaną ciocią Anitą, dzięki niej zrozumieli, że czują do siebie coś więcej. Ale od pewnego czasu w domu Gryca przy Deszczowej jest wyjątkowo pusto. Pola zamieszkała ze swoją matką, Weroniką (Ewelina Kudeń-Nowosielska) i jest tu tylko gościem.

Czy pustkę po Poli w następnym sezonie "M jak miłość" wypełni dziecko Anity i Kamila? Czy założą razem rodzinę i rozpoczną wspólnie kolejny rozdział życia? Na planie kręconych właśnie odcinków, które będą emitowane późną jesienią 2026 roku sporo się dzieje.

Wyjątkowy sezon dla Anity w "M jak miłość" jesienią 2026 roku

Rąbka tajemnicy uchyla Melania Grzesiewicz, która uprzedza swoich fanów na Instagramie, że przed jej bohaterką przełomowe wydarzenia, trzymające w napięciu, dostarczające wzruszeń i emocji. Ale to dopiero jesienią.

- Chciałam tylko powiedzieć, że ten sezon, który teraz nagrywam jest dla mojej postaci taki wyjątkowy. Nawet będę oglądała, bo ja zazwyczaj nie oglądam odcinków ze sobą. Jestem ciekawa w ogóle jak to wyjdzie, bo ciśniemy przez te dni ostro i dużo emocjonalnych scen, także mam nadzieję, będzie to dla was ciekawe. Przyszły sezon jesienny w 2026 roku będzie trochę bardziej skupiony na naszym wątku - moim i Kamila, czyli Marcina Bosaka - zapowiada Grzesiewicz.

M jak miłość. Martyna zakochana w Jakubie! Nie będą razem, bo on wciąż kocha Kasię?