M jak miłość. Jakub podejmie ostateczną decyzję, czy chce być z Martyną! Dopiero w następnym sezonie wszystko się wyjaśni - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-15 13:42

Dopiero następny sezon "M jak miłość" rozwikła jedną z największych zagadek fabuły serialu! Aż do finału obecnego sezonu, który nastąpi w poniedziałek, 25.05.2026, widzowie nie dowiedzą się czy Jakub i Martyna będą razem. Wątek tej pary bohaterów skończy się w takim momencie, że ich dalsze losy zawisną na włosku. Ale "Kulisy serialu M jak miłość" odsłaniają rąbka tajemnicy, bo Krzysztof Kwiatkowski ujawnia, że Jakub zrozumie, że musi podjąć ostateczną decyzję, bo Martyna nie będzie na niego wiecznie czekała. Sprawdź, co już wiadomo.

Tak się skończy wątek Martyny i Jakuba w "M jak miłość" przed finałem sezonu

Przykra wiadomość dla widzów "M jak miłość". Nie chodzi tylko o koniec sezonu, którego emisja już w poniedziałek, 25 maja 2026, ale przede wszystkim o zakończenie wątku Jakuba i Martyny w 1935 odcinku, na tydzień przed emisją finału. Nie dość, że Karski da przyjaciółce wyraźnie do zrozumienia, że nie przestał kochać Kasi (Paulina Lasota), że nie wyleczył się z miłości do byłej żony, to jeszcze Martyna zda sobie sprawę, że kolejny raz źle ulokowała uczucia, że zakochuje się w facecie, którego serce należy do innej. 

Finał sezonu "M jak miłość" nie wyjaśni widzom, czy Martyna i Jakub będą razem, ale już "Kulisy serialu M jak miłość" naprowadzają na to, jak się potoczy dalej ten wątek w odcinkach po przerwie wakacyjnej jesienią 2026 roku. 

Zobacz też: M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem, kiedy dowie się, że jest ojcem jej córki? Trzeba będzie na to poczekać - ZDJĘCIA

Czy Jakub i Martyna w "M jak miłość" będą razem w nowym sezonie po wakacjach?

Krzysztof Kwiatkowski nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że w następnym sezonie "M jak miłość" od września przyjaźń Martyny i Jakuba przerodzi się w miłość! I to odwzajemnioną. 

- Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą przejść dalej i swoją relację rozwijać, muszą definitywnie zamknąć historie poprzednie. Jakub próbuje zamknąć historię z Kasią, co nie jest łatwe... Życie pędzi nieubłaganie i też nie wiadomo, ile Martyna jest w stanie na Jakuba czekać, więc Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że musi tę decyzję podjąć jak najszybciej  - wyjaśnia ekranowy Jakub z "M jak miłość". 

Z kolei Magdalena Turczeniewicz zwraca uwagę, że po tym wszystkim, co Martyna i Jakub przeszli razem w "M jak miłość", jak byli dla siebie wsparciem w trudnych chwilach, jak musieli uleczyć swoje złamane serca, nadeszła już pora na otwarcie nowego rozdziału dla tych bohaterów. 

- Jakub ma taką powierzchowność bardzo stabilną. Ma bardzo mocny kręgosłup moralny. Stawia dobro innych ponad swoim. Z taką myślą, że on to uniesie. Widać to w relacji z Kasią. Nie dodaje jej zmartwień, próbuje ją odciążać jeszcze. Wydaje mu się, że jest w stanie unieść wszystko. Pod tą fasadą tam jest dużo bólu. Martynę to boli. Myślę, że Martyna nie zakłada w ogóle tego. Ją to zaskakuje samą, że w ogóle budzą się w niej te emocje. Nie zakładała nigdy miłości. Ta budząca się miłość ją lekko przeraża... - tłumaczy serialowa Martyna. 

Najnowsze zdjęcia zza kulis nagrywanych odcinków "M jak miłość", na których Martyna i Jakub są razem, to dowód na to, że ten wątek jeszcze widzów zaskoczy i dostarczy im wielu wzruszeń. 

M jak miłość. Martyna zakochana w Jakubie! Nie będą razem, bo on wciąż kocha Kasię?

Polecany artykuł:

Koniec sezonu M jak miłość. Natalka odwoła ślub z Adamem! Nie wytrzyma i postaw…
M jak miłość. Jakub podejmie ostateczną decyzję, czy chce być z Martyną! Dopiero w następnym sezonie wszystko się wyjaśni - WIDEO
Galeria zdjęć 23