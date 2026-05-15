M jak miłość, odcinek 1935: Aneta pogrąży Kasię przed Olkiem. Będzie podejrzewał ją o zdradę, więc powie mu prawdę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zbyt długo Aneta ukrywa tajemnicę Kasi, ale w 1935 odcinku "M jak miłość" nie będzie już w stanie zachować milczenia. Zwłaszcza że Olek zacznie się domyślać, że żona coś kręci, że ma przed nim jakieś sekrety i może chodzić nawet o romans z innym facetem. Spanikowany Chodakowski swoimi podejrzeniami podzieli się z Marcinem (Mikołaj Roznerski), który zapewni młodszego brata, że Aneta nie ma kochanka, bo to jego kocha jak wariatka!

Olek zacznie śledzić Anetę w 1935 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie Olek w 1935 odcinku "M jak miłość" weźmie sprawy w swoje ręce i po kolejnym kłamstwie Anety zacznie ją śledzić. Pojedzie za ukochaną, która wyjdzie z kliniki przed nim i zostawi mu tylko liścik, że musi pilnie jechać do pacjentki. Tak Chodakowski dotrze do kawiarni, w której Aneta potajemnie spotka się z Kasią. Nie usłyszy ich rozmowy, bo zaczai się na zewnątrz, ale dojdzie do wniosku, że za kłamstwem żony kryje się coś więcej.

Tak Aneta w 1935 odcinku "M jak miłość" wyjaśni Olkowi tajne spotkanie z Kasią

Po powrocie do domu Olek zażąda od Anety wyjaśnień! W 1935 odcinku "M jak miłość" postawi sprawę jasno, że podejrzewa ją o zdradę i nie da sobie wcisnąć kolejnych kłamstw.

- Nie kłam, pojechałem za tobą, wiem, że nie byłaś u pacjentki - Chodakowski nie odpuści, dopóki nie dostanie odpowiedzi.

- Jak to pojechałeś za mną? Śledziłeś mnie?

- Tak, bo od tygodnia się dziwnie zachowywałaś. Myślałem, że masz kogoś...

- Teraz już przynajmniej wiesz, że nie chodzi o faceta.

- Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ty się spotykasz z Kasią po kryjomu? - Olek nie przestanie dociekać, o co w tym wszystkim chodzi.

Przyciśnięta przed Olka Aneta w 1935 odcinku "M jak miłość" pogrąży Kasię, ale nadal będzie ją kryła. Dochowa tajemnicy danej przyjaciółce, że nikomu nie powie, że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej córki Zosi.

- No właśnie nie mogę ci powiedzieć. Obiecałam, że nikomu nie powiem. Nawet tobie. I uwierz mi, to jest dla twojego dobra. Naprawdę lepiej, żebyś nie wiedział. Kaśka narobiła takiego bajzlu w swoim życiu, nie tylko w swoim, że ja nie wiem, jak ona to odkręci... - ujawni Aneta, która będzie chciała chronić Olka przed tajemnicą Kasi.

M jak miłość. Tak Sowiński dowie się, że ojcem córki Kasi jest Jakub. Podle ją wykorzysta