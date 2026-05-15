M jak miłość, odcinek 1935: Jakub nie zatrzyma Martyny przy sobie! Nawet jej nie zapyta, czego ona chce - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przyjaźń Martyny i Jakuba w 1935 odcinku "M jak miłość" zostanie wystawiona na ciężką próbę. Ona coraz częściej będzie myślała o Karskim nie jako przyjacielu, lecz on wciąż nie umie zapomnieć o Kasi (Paulina Lasota), wspominając o uczuciu do byłej żonie przy byle okazji.

To wtedy w 1935 odcinku "M jak miłość" Martyna zrozumie, że kocha Jakuba

Los sprawi, że kiedy razem będą mieli jechać na pierwsze urodziny Zuzi, córki Agaty (Lidia Pronobis), której są rodzicami chrzestnymi, Jakub kolejny raz udowodni Martynie, że jest dla niej idealnym mężczyzną, że potrafi się o nią troszczyć, opiekować się nią, zawsze kiedy tego potrzebuje. Właśnie wtedy do Martyny dotrze, że zakochuje się w Jakubie, że kolejny raz źle ulokowała uczucia.

- Zapytałeś kiedyś, czego ja chcę? - zwróci się do Kuby, gdy ten każe jej zmienić płaszcz na kurtkę puchową, żeby nie zmarzła na mrozie.

Spojrzenie Martyny w 1935 odcinku "M jak miłość" będzie mówiło więcej niż słowa, więc do Jakuba dotrze wreszcie, że przyjaciółka chce mu powiedzieć znacznie więcej.

Czy Jakub i Martyna będą razem w "M jak miłość"?

W "Kulisach serialu M jak miłość" Krzysztof Kwiatkowski zapowiada, że przed Jakubem czas trudnej decyzji, która zaważy o tym, czy będzie żył przeszłością i miłością do Kasi, czy otworzy serce na uczucie do Martyny.

- Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli chcą przejść dalej i swoją relację rozwijać, muszą definitywnie zamknąć historie poprzednie. Jakub próbuje zamknąć historię z Kasią, co nie jest łatwe... Życie pędzi nieubłaganie i też nie wiadomo, ile Martyna jest w stanie na Jakuba czekać, więc Jakub zdaje sobie sprawę z tego, że musi tę decyzję podjąć jak najszybciej.

Martyna odepchnie Jakuba w 1935 odcinku "M jak miłość"

Martyna w 1935 odcinku "M jak miłość" ruszy do samochodu, bo będą już mocno spóźnieni na urodziny córki chrzestnej, lecz Jakub uzna, że muszą coś sobie wyjaśnić. Jakby nie do końca wiedział, jak teraz ma się zachować.

- Słuchaj przepraszam jeśli może przekroczyłem jakieś twoje granice, ale założyłem, że jesteśmy kumplami...

- Właśnie, jesteśmy kumplami, nie? Więc nie musisz mnie przepraszać! Nie musisz mnie ubierać! Nie musisz o mnie dbać! Nie jestem małą dziewczynką! Nie musisz się mną opiekować, jakoś od dawna daję sobie świetnie radę!

- Wiem, nie wątpię. Ale nie wiedziałem, że ty to tak odbierasz... Narzucam ci się? To może jest jakaś moja skaza. Narzucałem się Kaśce, narzucam się tobie!

- Nie, nie! Nie stawiaj mnie w jednym rzędzie z Kaśką!

- Wiem... To jest zupełnie co innego. Przepraszam...

- No widzisz znowu mnie przepraszasz! Nie musisz mnie przepraszać! Nic nie zrobiłeś złego! Daj to! Pojadę sama, co?

- Tego chcesz?

- Nie wiem... Może tak będzie najlepiej. Zróbmy sobie jakąś przerwę! Odpocznijmy od siebie! - Martyna nie da Jakubowi czasu na odpowiedź, bo wsiądzie do auta i odjedzie.

To będą ostatnie sceny z Martyną i Jakubem w 1935 odcinku "M jak miłość" przed finałem sezonu, więc przez całe wakacje nie wyjaśni się, co będzie z nimi dalej. Dopiero w następnych odcinkach "M jak miłość" jesienią 2026 roku widzowie przekonają się, czy ta przyjaźń bohaterów zamieni się w miłość i poważny związek.

M jak miłość. Martyna zakochana w Jakubie! Nie będą razem, bo on wciąż kocha Kasię?