Na sygnale, odcinek 908. Zamach na ratowników! Sonia i Piotr utkną w zaminowanej karetce

Telewizyjna Dwójka kontynuuje emisję popularnego serialu, który ukazuje trudy codziennej pracy ratowników medycznych. Zmagania załogi karetek z dramatycznymi sytuacjami niezmiennie przyciągają przed ekrany rzesze wiernych widzów. W połowie maja stacja zaprezentuje kolejną odsłonę trzynastej serii. Przedstawiamy dokładny opis 908. epizodu tej medycznej produkcji, który trafi na antenę w trzecim tygodniu maja.

Polskie seriale Netflixa - rozpoznaj po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wielka woda" "Rojst" "Aniela" Następne pytanie

Co wydarzy się w 908. odcinku "Na sygnale"?

Ekipa ratunkowa pod wodzą doktora Góry zostaje wezwana na plac budowy, gdzie doszło do groźnego wypadku. Medycy ruszają na ratunek pracownikowi przygniecionemu przez ciężką belkę stropową. W trakcie prowadzenia akcji reanimacyjnej załoga napotyka na nieoczekiwane komplikacje, dowiadując się, że poszkodowany niedawno przeszedł zabieg chirurgiczny. W tym samym czasie Basia i Martyna interweniują w sprawie ciężko pobitego wykładowcy akademickiego, którego zaatakował własny doktorant. Szybko wychodzi na jaw, że napastnik również wymaga pilnej interwencji lekarskiej. Cierpiący na poważne zaburzenia snu mężczyzna trafia ostatecznie pod opiekę doktora Vicka. Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak w karetce pogotowia, którą podróżują Sonia oraz Piotr. Niebezpieczny "Śmieszek" po raz kolejny daje o sobie znać i informuje ratowników, że w ich pojeździe znajduje się ładunek wybuchowy, który zdetonuje się w momencie zatrzymania ambulansu.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1932: Aneta odbierze przerażający telefon od Wójcika! Wyjawi jej, kim naprawdę jest Sowiński - ZDJĘCIA

Kiedy oglądać 908. odcinek "Na sygnale" w telewizji?

Najnowsza odsłona medycznego formatu zadebiutuje na małym ekranie w trzecim tygodniu maja. Zgodnie z planem stacji, 908. epizod "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, dokładnie o godzinie 22:20. Odcinek tradycyjnie będzie można obejrzeć na kanale TVP2.

Kto wystąpi w nowym odcinku "Na sygnale"?

Za stworzenie scenariusza do 908. epizodu odpowiada Dominik Gąsiorowski. Na ekranie pojawią się znane i lubiane twarze z obsady, w tym między innymi Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk, Izydor Łobacz oraz Monika Mazur. Widzowie zobaczą również Annę Wysocką-Jaworską, Huberta Jarczaka, Dariusza Wieteskę, Natalię Rewieńską i Leę Oleksiak.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1935: Aneta będzie miała dosyć ukrywania tajemnicy Kasi. Nie od niej Jakub dowie się prawdy o dziecku? - WIDEO

Aktualne dni i godziny emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Trzynasta seria, której premiera przypadła na jesień 2025 roku, początkowo wiązała się ze sporymi zmianami w ramówce. Zakładano, że nowe odcinki będą pojawiać się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Władze Telewizji Polskiej zrezygnowały z tego pomysłu już po czternastu dniach. Ostatecznie stacja usunęła jeden dzień z grafiku, ale w zamian dodała kolejny epizod, dzięki czemu fani mogą oglądać aż pięć premierowych historii tygodniowo. Obecny harmonogram nadawania serialu w TVP2 wygląda następująco:

Poniedziałek – dwa odcinki (o godzinie 21:55 i 22:20),

Wtorek – jeden odcinek (o godzinie 21:55),

Środa – dwa odcinki (o godzinie 21:55 i 22:20).