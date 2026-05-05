Na sygnale, odcinek 904. Zaskakujący kontrakt reklamowy i smutna interwencja

Co przyniesie 904. odcinek "Na sygnale"? Poznaj losy ulubionych bohaterów

Polska produkcja medyczna emitowana na antenie stacji TVP2 ukazuje codzienną, często bardzo trudną, walkę ratowników medycznych o życie i zdrowie swoich pacjentów. Serial od wielu lat przyciąga przed telewizory szerokie grono odbiorców, którzy z ogromnym zaciekawieniem śledzą losy bohaterów. Trzynasta seria serialu obfituje w wiele zaskakujących wydarzeń. Przygotowaliśmy dla Was streszczenie 904. odcinka, który ukaże się w maju.

Streszczenie odcinka 904 serialu "Na sygnale". Rodzinny dramat i niespodziewana reklama

W 904. odcinku serialu ekipa doktora Vicka zostanie wezwana do starszej kobiety, u której podejrzewany jest udar mózgu. Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że wezwanie było nieuzasadnione, a krewni rzekomo chorej pacjentki po prostu chcieli się jej pozbyć z mieszkania. Dodatkowo Benio zauważa u synowej kobiety poważne zakażenie rany, mogące prowadzić do wstrząsu septycznego. W tym samym czasie Romek i Martyna odbierają domowy poród, któremu towarzyszą liczne komplikacje i obfite krwawienie. Z kolei doktor Górska otrzymuje intratną propozycję zareklamowania pewnego produktu w swoich mediach społecznościowych. Równolegle ratownicy medyczni starają się dowiedzieć, jakie są losy "Szpaka", niebezpiecznego bandyty zranionego po bójce z Nowym.

Kolejny, 904. epizod serialu "Na sygnale" zostanie zaprezentowany widzom w środę, 13 maja 2026 roku. Emisja odcinka zaplanowana jest na godzinę 22:20, w telewizyjnej Dwójce.

Obsada aktorska w 904. odcinku "Na sygnale"

Za scenariusz do 904. epizodu polskiego serialu odpowiada Krzysztof Walecki. W najnowszym odcinku na ekranach pojawią się znani z poprzednich serii aktorzy, m.in. Dariusz Wieteska, Hubert Jarczak, Izydor Łobacz, Paulina Zwierz, Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Justyna Sieniawska i Małgorzata Tuszyńska.

