Na sygnale, odcinek 904. Zaskakujący kontrakt reklamowy i smutna interwencja

Kasia Kowalska
2026-05-05 17:54

"Na sygnale" - co wydarzy się w nowym epizodzie trzynastej serii popularnego serialu TVP2? Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 904. odcinka polskiej produkcji, który zostanie wyemitowany w drugiej połowie maja. Sprawdź, co czeka głównych bohaterów!

Mężczyzna w okularach, w czerwono-czarnej kurtce ratowniczej z napisem ARZ i odblaskowymi elementami, spogląda w obiektyw. Zdjęcie ilustruje odcinek serialu Na sygnale. Więcej o najnowszym epizodzie na portalu Super Seriale.

i

Autor: TVP/ Materiały prasowe Mężczyzna w okularach, w czerwono-czarnej kurtce ratowniczej z napisem "ARZ" i odblaskowymi elementami, spogląda w obiektyw. Zdjęcie ilustruje odcinek serialu "Na sygnale". Więcej o najnowszym epizodzie na portalu Super Seriale.

Co przyniesie 904. odcinek "Na sygnale"? Poznaj losy ulubionych bohaterów

Polska produkcja medyczna emitowana na antenie stacji TVP2 ukazuje codzienną, często bardzo trudną, walkę ratowników medycznych o życie i zdrowie swoich pacjentów. Serial od wielu lat przyciąga przed telewizory szerokie grono odbiorców, którzy z ogromnym zaciekawieniem śledzą losy bohaterów. Trzynasta seria serialu obfituje w wiele zaskakujących wydarzeń. Przygotowaliśmy dla Was streszczenie 904. odcinka, który ukaże się w maju.

Sonda
Co, Twoim zdaniem, jest najmocniejszą stroną serialu "Na sygnale"?

Streszczenie odcinka 904 serialu "Na sygnale". Rodzinny dramat i niespodziewana reklama

W 904. odcinku serialu ekipa doktora Vicka zostanie wezwana do starszej kobiety, u której podejrzewany jest udar mózgu. Po dotarciu na miejsce okazuje się jednak, że wezwanie było nieuzasadnione, a krewni rzekomo chorej pacjentki po prostu chcieli się jej pozbyć z mieszkania. Dodatkowo Benio zauważa u synowej kobiety poważne zakażenie rany, mogące prowadzić do wstrząsu septycznego. W tym samym czasie Romek i Martyna odbierają domowy poród, któremu towarzyszą liczne komplikacje i obfite krwawienie. Z kolei doktor Górska otrzymuje intratną propozycję zareklamowania pewnego produktu w swoich mediach społecznościowych. Równolegle ratownicy medyczni starają się dowiedzieć, jakie są losy "Szpaka", niebezpiecznego bandyty zranionego po bójce z Nowym.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1935: Przebiegła Elżbieta znajdzie sposób, jak skłócić Marcina z Kamą. Najpierw będzie udawała upadek, a potem sfinguje dowód zdrady - ZDJĘCIA

Kiedy premiera 904. odcinka "Na sygnale"? Sprawdź datę i godzinę emisji

Kolejny, 904. epizod serialu "Na sygnale" zostanie zaprezentowany widzom w środę, 13 maja 2026 roku. Emisja odcinka zaplanowana jest na godzinę 22:20, w telewizyjnej Dwójce.

Obsada aktorska w 904. odcinku "Na sygnale"

Za scenariusz do 904. epizodu polskiego serialu odpowiada Krzysztof Walecki. W najnowszym odcinku na ekranach pojawią się znani z poprzednich serii aktorzy, m.in. Dariusz Wieteska, Hubert Jarczak, Izydor Łobacz, Paulina Zwierz, Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński, Lea Oleksiak, Justyna Sieniawska i Małgorzata Tuszyńska.

Ksiądz w "The Traitors". Udział w programie to najmniejsza z jego kontrowersji | WYWIAD ESKA
Diagnoza / Na Dobre i na złe
Galeria zdjęć 6