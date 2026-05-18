Na sygnale, odcinek 913. Dramatyczna akcja ratunkowa. Były kolega walczy o życie

Co przyniesie nowy 913 odcinek Na sygnale?

Popularny format medyczny „Na sygnale”, emitowany na antenie TVP2, od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów, ukazując wymagającą i pełną napięcia pracę ratowników medycznych. Każdy dyżur to nowa, z reguły trudna walka o zdrowie, a często i życie pacjentów, co niezmiennie budzi silne emocje u odbiorców. Obecnie trwa emisja 13. serii, a twórcy przygotowali kolejne niespodzianki. Co dokładnie czeka bohaterów? Oto obszerne streszczenie wydarzeń z 913. odsłony serialu, zaplanowanej na końcówkę maja.

Netflix - rozpoznaj serial Pytanie 1 z 10 Z którego serialu pochodzi ten kadr? "Wiedźmin" "Wednesday" Następne pytanie

Na sygnale odc. 913 - streszczenie wydarzeń

Fabuła 913. odcinka serialu „Na sygnale” skupia się na dramatycznej interwencji. Piotr i Martyna w trakcie swojego dyżuru zostają wezwani do zakładu karnego. Ku ich zaskoczeniu, pacjentem, któremu muszą udzielić pomocy, okazuje się Miłosz. Mężczyzna znajduje się w krytycznym stanie – po spożyciu kapsułek do prania doszło u niego do perforacji przełyku. Ratownicy rozpoczynają desperacką walkę o uratowanie życia dawnego znajomego. Równolegle Romek podejmuje się nietypowego zadania – pełni funkcję konsultanta na planie filmowym. W trakcie pracy dochodzi do groźnego incydentu: grający główną rolę Ryszard niespodziewanie wstrzykuje sobie adrenalinę, co skutkuje poważnymi problemami z rytmem serca.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1936: Pożegnanie Artura z Marysią na koniec sezonu. Wyjedzie z Grabiny, ale w ostatniej chwili zmieni plany - WIDEO

Kiedy obejrzeć 913 odcinek Na sygnale?

Premiera 913. odcinka „Na sygnale” zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Fani formatu będą mogli śledzić losy swoich ulubieńców o 21:55, standardowo w programie Drugim Telewizji Polskiej.

Kto zagra w 913 odcinku Na sygnale?

Za scenariusz do 913. części serii odpowiada Magdalena Millingen. Na ekranie zaprezentują się dobrze znani widzom aktorzy, w tym m.in.: Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński, Natalia Rewieńska, Robert Gonera oraz Justyna Sieniawska.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4217-4218: Jarek zdradza Elizę z nową klientką. Wpadnie w potężne tarapaty

Nowy harmonogram emisji 13. sezonu Na sygnale

13. sezon, który wystartował jesienią 2025 roku, początkowo wiązał się z istotną modyfikacją ramówki – produkcja gościła na antenie przez cztery dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). Zaledwie po czternastu dniach TVP zmodyfikowało ten plan. Zrezygnowano z emisji w jeden z dni, ale w zamian dodano dodatkowy odcinek, dzięki czemu widzowie otrzymują obecnie aż pięć premierowych epizodów tygodniowo. Poniżej znajduje się obowiązujący rozkład:

Poniedziałek – dwa epizody (21:55 oraz 22:20),

Wtorek – jeden epizod (21:55),

Środa – dwa epizody (21:55 oraz 22:20).