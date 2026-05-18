Na sygnale, odcinek 913. Dramatyczna akcja ratunkowa. Były kolega walczy o życie

Kasia Kowalska
2026-05-18 10:43

Fani „Na sygnale” nie mogą narzekać na nudę, bo 13. sezon popularnej produkcji medycznej obfituje w dramatyczne zwroty akcji. Co dokładnie wydarzy się w 913 odcinku "Na sygnale"? Przedstawiamy wyczerpujące streszczenie historii, którą widzowie zobaczą pod koniec maja, oraz szczegółowe informacje dotyczące emisji w TVP2.

Autor: TVP/ Materiały prasowe Dwóch ratowników medycznych, Dariusz Wieteska i Wojciech Kuliński, w pomarańczowych kurtkach z czarnymi elementami, stojący i siedzący przy biurku z laptopem i kubkiem. Obaj mają brody i patrzą z zamyśleniem. Scena z serialu "Na sygnale", o którym więcej przeczytasz na Super Seriale.

Co przyniesie nowy 913 odcinek Na sygnale?

Popularny format medyczny „Na sygnale”, emitowany na antenie TVP2, od lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów, ukazując wymagającą i pełną napięcia pracę ratowników medycznych. Każdy dyżur to nowa, z reguły trudna walka o zdrowie, a często i życie pacjentów, co niezmiennie budzi silne emocje u odbiorców. Obecnie trwa emisja 13. serii, a twórcy przygotowali kolejne niespodzianki. Co dokładnie czeka bohaterów? Oto obszerne streszczenie wydarzeń z 913. odsłony serialu, zaplanowanej na końcówkę maja.

Na sygnale odc. 913 - streszczenie wydarzeń

Fabuła 913. odcinka serialu „Na sygnale” skupia się na dramatycznej interwencji. Piotr i Martyna w trakcie swojego dyżuru zostają wezwani do zakładu karnego. Ku ich zaskoczeniu, pacjentem, któremu muszą udzielić pomocy, okazuje się Miłosz. Mężczyzna znajduje się w krytycznym stanie – po spożyciu kapsułek do prania doszło u niego do perforacji przełyku. Ratownicy rozpoczynają desperacką walkę o uratowanie życia dawnego znajomego. Równolegle Romek podejmuje się nietypowego zadania – pełni funkcję konsultanta na planie filmowym. W trakcie pracy dochodzi do groźnego incydentu: grający główną rolę Ryszard niespodziewanie wstrzykuje sobie adrenalinę, co skutkuje poważnymi problemami z rytmem serca.

Kiedy obejrzeć 913 odcinek Na sygnale?

Premiera 913. odcinka „Na sygnale” zaplanowana jest na środę, 27 maja 2026 roku. Fani formatu będą mogli śledzić losy swoich ulubieńców o 21:55, standardowo w programie Drugim Telewizji Polskiej.

Kto zagra w 913 odcinku Na sygnale?

Za scenariusz do 913. części serii odpowiada Magdalena Millingen. Na ekranie zaprezentują się dobrze znani widzom aktorzy, w tym m.in.: Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński, Natalia Rewieńska, Robert Gonera oraz Justyna Sieniawska.

Nowy harmonogram emisji 13. sezonu Na sygnale

13. sezon, który wystartował jesienią 2025 roku, początkowo wiązał się z istotną modyfikacją ramówki – produkcja gościła na antenie przez cztery dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). Zaledwie po czternastu dniach TVP zmodyfikowało ten plan. Zrezygnowano z emisji w jeden z dni, ale w zamian dodano dodatkowy odcinek, dzięki czemu widzowie otrzymują obecnie aż pięć premierowych epizodów tygodniowo. Poniżej znajduje się obowiązujący rozkład:

  • Poniedziałek – dwa epizody (21:55 oraz 22:20),
  • Wtorek – jeden epizod (21:55),
  • Środa – dwa epizody (21:55 oraz 22:20).
