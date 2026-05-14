Na sygnale, odcinek 911. Leon budzi się po operacji, a Alek bada miłosny grunt

Emocje w 13. sezonie "Na sygnale" rosną

Popularny serial "Na sygnale" nieustannie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Produkcja emitowana na antenie TVP2 to zapis dramatycznych, a zarazem emocjonujących perypetii ratowników medycznych. Każdy dzień pracy głównych bohaterów to walka z czasem i zmagania o ludzkie życie. Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w trzynastej serii, a my zdradzamy szczegóły 911. odcinka, który pojawi się pod koniec maja.

Alek testuje swoje uczucia. Wypadki na dyżurze

Najnowsze streszczenie 911. odcinka "Na sygnale" przynosi niespodziewany rozwój wydarzeń. Alek postanawia poddać próbie swoje uczucia i wspólnie z Wiesławą sprawdza, czy definitywnie zapomniał o Britney. By się o tym przekonać, spędza z nią pełen wrażeń dyżur. Ratownicy mają pełne ręce roboty w skateparku, interweniując po wypadkach dwóch osób. W trakcie jednej z nich młody pacjent ze złamaną kończyną dolną niespodziewanie zaczyna się dusić z powodu zatoru tłuszczowego.

Równolegle ekipa Wiktora pomaga starszemu mężczyźnie. Pacjent wykazuje symptomy udaru, a dodatkowo boryka się z nękaniem ze strony właściciela mieszkania. Tymczasem w szpitalu, ku wielkiej uciesze Róży, Leon wybudza się z narkozy, a stacja pogotowia przechodzi renowację pod okiem Wiktora.

Kiedy obejrzymy 911. odcinek "Na sygnale"?

Emisja 911. odsłony "Na sygnale" została zaplanowana na poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów na antenie TVP2 o godzinie 22:20.

Kto zagra w najnowszej odsłonie "Na sygnale"?

Za fabułę 911. epizodu odpowiada Kacper Szymon. Na małym ekranie wystąpią m.in.: Wojciech Kuliński, Adam Turczyk, Paulina Zwierz, Izydor Łobacz, Justyna Sieniawska, Adrianna Jagiełło, Krystyna Tkacz oraz Julian Załuga.

Kiedy emitowane są odcinki 13. sezonu "Na sygnale"?

Wraz ze startem 13. sezonu "Na sygnale" jesienią 2025 r. widzowie musieli przygotować się na zmiany. Początkowo stacja zaproponowała emisję cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku). Zmiany nie utrzymały się jednak długo. Telewizja Polska zweryfikowała swój plan po zaledwie czternastu dniach, rezygnując z jednego dnia, ale rekompensując to dodatkowym epizodem w tygodniu. W efekcie fani otrzymują aż pięć nowych odsłon tygodniowo.

W poniedziałki TVP2 pokazuje dwa odcinki – o 21:55 i 22:20.

We wtorki widzowie mogą liczyć na jedną emisję o 21:55.

Środy z kolei to podwójna dawka emocji ze startem o 21:55 i 22:20.