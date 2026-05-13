Na sygnale, odcinek 910. Tragiczny finał romantycznego spotkania. Lekarze podejmą walkę o życie Leona

Co nowego w serialu "Na sygnale"?

Telewizyjna Dwójka nieustannie przyciąga przed ekrany miłośników ratowniczych dramatów, ukazując wymagającą pracę zespołów pogotowia w krytycznych momentach. Widzowie od wielu lat chętnie śledzą skomplikowane i pełne emocji perypetie głównych bohaterów tej telewizyjnej opowieści. Obecnie emitowana jest trzynasta odsłona popularnego cyklu, która wciąż dostarcza kolejnych wrażeń. Sprawdziliśmy szczegółowo, jak potoczą się losy ulubionych postaci w 910. epizodzie, zaplanowanym na ostatni tydzień maja.

Dramatyczne wydarzenia w 910. odcinku "Na sygnale"

Najnowsza odsłona przyniesie sporo wyzwań dla ekipy pod dowództwem doktora Góry, która ruszy na ratunek poszkodowanemu z poważnym uszkodzeniem biodra po upadku do otwartego kanału. W tym samym czasie Leon postanawia zabrać Różę na nastrojowe spotkanie, jednak jego zdrowie nieoczekiwanie drastycznie się załamuje, przez co ostatecznie trafia pod opiekę doktora Vicka. Zaraz po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala w Leśnej Górze personel medyczny przenosi go na blok operacyjny, gdzie toczy się desperacki bój o jego przetrwanie. Z kolei Alek próbuje ostatecznie wyrzucić z pamięci postać Julki i w tym celu niespodziewanie prosi o wsparcie Wiesławę.

Kiedy obejrzeć najnowszy odcinek "Na sygnale"?

Fani medycznej opowieści nie będą musieli długo czekać na rozstrzygnięcie opisanych na ekranie wątków. Premierową transmisję 910. odcinka uwielbianej produkcji zaplanowano na poniedziałek, 25 maja 2026 roku, a widzowie będą mogli go obejrzeć punktualnie o godzinie 21:55, włączając na swoich telewizorach kanał TVP2.

Gwiazdorska obsada w 910. epizodzie "Na sygnale"

Za warstwę tekstową nadchodzącego epizodu odpowiada doświadczona scenarzystka Monika Purzycka. Na telewizyjnym ekranie pojawi się plejada znanych i powszechnie lubianych aktorów, a wśród nich wystąpią między innymi: Tomasz Piątkowski, Dariusz Wieteska, Adrianna Jagiełło, Julian Załuga oraz Hubert Jarczak. Ponadto swoje wyraziste kreacje aktorskie odegrają także Paulina Zwierz, Izydor Łobacz, Adam Turczyk, a także Krystyna Tkacz.

Nowe zasady emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Wprowadzona jesienią 2025 roku kolejna seria telewizyjnego hitu początkowo wiązała się z pewną rewolucją, ponieważ pasmo nadawania rozciągnięto od poniedziałku aż do czwartku. Władze stacji szybko zmieniły zdanie i zaledwie czternaście dni później zrezygnowały z jednego dnia emisji, rekompensując to dodaniem kolejnego epizodu do swojej ramówki. Dzięki tym drobnym przetasowaniom sympatycy formatu mogą liczyć na pięć świeżych premier w przeciągu zaledwie trzech dni, a dokładny układ programowy Telewizji Polskiej przedstawia się następująco:

• W poniedziałki pokazywane są zawsze dwie pełne części (kolejno o godzinie 21:55 oraz 22:20).

• We wtorki na spragnionych wrażeń widzów czeka pojedyncza odsłona (start punktualnie o 21:55).

• W środy ponownie można obejrzeć z zapartym tchem dwa nowe odcinki (o 21:55 i 22:20).