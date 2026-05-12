Na Wspólnej, odcinki 4213-4216. Eliza i Jarek mogą stracić dzieci, a oszustwa Kaliny w końcu wychodzą na jaw

Jarek Berg wnosi o rozwód. Co przyniosą nowe odcinki "Na Wspólnej"?

Zbliżające się epizody dostarczą ogromnych emocji, głównie za sprawą Jarka twardo żądającego rozwodu. Eliza dowie się o hospitalizacji kochanka i realnym zagrożeniu utratą praw do dzieci. W międzyczasie Kajtek schwyta oszustkę wrabiającą Damiana, kariera Igora mocno ucierpi, a problemy Czerskiego znacznie się pogłębią. Ola znajdzie oparcie u atrakcyjnego klienta, natomiast liczne kłamstwa Kaliny ujrzą wreszcie światło dzienne. Pełne szczegóły prezentujemy w poniższych opisach.

Kasia szantażuje Łukasza. Kajetan Cieślik szuka dowodów w nowym odcinku "Na Wspólnej"

Kalina oraz Łukasz znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu, dlatego kobieta postanawia skonfrontować się z Kasią. Zdaje sobie sprawę, że Żbikowa przejrzała ich relację i zaczęła szantażować jej partnera, jednak rywalka zachowuje pełen spokój i triumfuje, co wywołuje wściekłość u Kaliny. W innym miejscu Darek odbywa rozmowę z Łukaszem, zachęcając go do współpracy, jeśli ten chce uniknąć utraty wolności. Sławek z kolei usilnie próbuje odnaleźć zaginioną Mirską, odpowiedzialną za wgranie nielegalnych materiałów na komórkę Cieślika, oraz sprawcę kradzieży urządzenia ze służbowego magazynu. Równolegle Kajetan przypadkowo podsłuchuje Monikę i poznaje personalia osoby zarzucającej jego ojcu gwałt, a następnie wspólnie z Fioną organizują poszukiwania. Ola wciąż odczuwa ogromny niepokój o Mariusza z powodu jego niedawnego omdlenia i składa mu niespodziewaną wizytę. Mąż zapewnia ją o przyjmowaniu medykamentów od specjalisty i chęci podjęcia terapii w celu odbudowy rodziny, ale niedługo potem definitywnie rezygnuje ze spotkania z ekspertem. Tymczasem Zduński prezentuje Oli bardzo interesującą ofertę.

Kajetan Cieślik używa siły wobec oszustki. Rodzice Remka z "Na Wspólnej" na celowniku złodziei

Monika bezskutecznie usiłuje dodzwonić się do syna, który niespodziewanie zignorował zajęcia szkolne. Młody Cieślik w tym czasie odnajduje kobietę odpowiedzialną za fałszywe pomówienia Damiana o czyny pedofilskie. Spóźniona matka widzi jedynie, jak wzburzony Kajetan agresywnie nakazuje dziewczynie wycofanie zeznań, co potajemnie rejestruje obiektywem zadowolona z przebiegu zdarzeń Sandra. W innym wątku Brygida organizuje kontakt do wybitnego onkologa dla ignorującego swoje zdrowie ojca Remka, ale Bożydar woli świętować z Mileną znalezienie nabywcy na zakład produkujący kabanosy. Matka Brygidy dowiaduje się o warszawskiej zabawie seniorów i z pomocą koleżanki zaplanuje zuchwałą kradzież w majątku Klusków. Jednocześnie zatroskana rodzicielka poszukuje Mariusza, który niespodziewanie odzyskuje przytomność w obcej piwnicy. Gdy Otylia i Zimiński zjawiają się w jego lokalu, Czerski ostatecznie wraca, lecz sugestia konsultacji psychiatrycznej wywołuje u niego potężny wybuch gniewu połączony z wyzwiskami. Ola natomiast spędza miło czas ze Zduńskim i Alkiem.

Igor Nowak zawieszony przez gazetę. Zaskakująca prawda o zdrowiu Bożydara z "Na Wspólnej"

Sandra informuje Smolnego o rzekomym złamaniu standardów dziennikarskich przez Igora, twierdząc, że to on wydał Cieślikom dane ważnego świadka. Przez to chłopak znęca się nad rzekomą ofiarą polityka. Zszokowany całą sytuacją Krzysztof musi stawić czoła Gwieździe, który posiada pełną wiedzę o incydencie, awanturuje się i ostatecznie decyduje o odsunięciu Nowaka od obowiązków służbowych. Po zamknięciu redakcji mężczyźni spotykają się w prywatnych okolicznościach, by opracować strategię przeciwko bezwzględnej rywalce. Tymczasem Kasia i Zakościelna skutecznie namierzają Kamę, czyli kobietę odgrywającą rolę świadkowej podczas ceremonii, naciskając na natychmiastowe wyznanie prawdy. Przerażona rozmową z Zakościelnym Kalina próbuje skontaktować się z kochankiem, jednak obecność podsłuchującej wszystko Marysi doprowadza ją do utraty opanowania. Z kolei włam do posesji Klusków staje się powodem ulgi dla fałszywie zatroskanej Jolanty, cieszącej się z bezradności organów ścigania. Rodzinne tajemnice wychodzą na wierzch, gdy Remigiusz postanawia poruszyć temat terminalnej diagnozy ojca, wprawiając w osłupienie zdezorientowaną Milenę i samego Bożydara, zaprzeczających rewelacjom matki Brygidy.

Aktorka pogrąża Kalinę nagraniami. Jarek Berg z "Na Wspólnej" nie chce patrzeć na żonę

Zwieńczeniem sukcesów zawodowych Kaliny staje się doskonale zaliczony test adwokacki, co wzbudza olbrzymią dumę u Tadeusza. Celebrowanie w biurze przerywa jednak niezapowiedziana wizyta Darka, Kasi oraz wynajętej aktorki Kamy, która bez cienia litości demaskuje wszelkie manipulacje świeżo upieczonej pani mecenas, popierając swoje oskarżenia dowodami w postaci nagrań. Zrujnowana prawniczka czeka z niepokojem na reakcję męża. Równocześnie Bogdan namawia swojego syna do ratowania związku, ale Jarek kategorycznie oświadcza, że nie jest w stanie przebywać w jednym pomieszczeniu z żoną. Sytuacja Bergów komplikuje się u Olszewskiej, która informuje ich o groźbie utraty pociech w przypadku sformalizowania rozstania. Dodatkowo załamana Eliza dowiaduje się o pobycie Bartka w placówce medycznej z powodu ostrego stanu przedzawałowego. Z kolei przyparta do muru przez Milenę Jolanta przyznaje się do sfingowania problemów onkologicznych Bożydara w celu skłonienia młodych do przeprowadzki na prowincję. Gdy wieczorem opiekuje się wnuczką, odwiedza ją Lucyna, dostarczając cenne przedmioty wykradzione od Klusków.

