Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214

Redakcja se.pl
2026-05-12 7:34

W 4214. odcinku serialu "Na Wspólnej" Monika przeżyje trudne chwile, szukając syna, który nie dotarł na zajęcia i przestał odpowiadać na próby kontaktu. Kajetan postanowi samodzielnie skonfrontować się z dziewczyną odpowiedzialną za fałszywe oskarżenia wobec jego ojca. Spotkanie szybko przerodzi się w fizyczną szarpaninę, co może mieć opłakane skutki dla rodziny.

Trzy osoby na ulicy w zimowych ubraniach. Na pierwszym planie po lewej kobieta z rozmazanym tłem. Na drugim planie młoda dziewczyna w kolorowej kurtce i beżowej czapce oraz chłopak w niebieskiej kurtce i czapce, patrzący w bok. Obraz ilustruje streszczenie odcinka 4214 serialu „Na Wspólnej”, o którym można przeczytać na Super Seriale.
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214 Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214
Galeria zdjęć 13

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę dużo, a skomplikowane relacje między postaciami wystawiły ich lojalność na ciężką próbę. Kalina bezskutecznie próbowała zastraszyć Kasię w związku z odkrytym romansem z Łukaszem, któremu z kolei Darek zaproponował współpracę w zamian za wyjście na wolność. Równolegle Sławek zajmował się sprawą tajemniczego zniknięcia Mirskiej, która wcześniej podrzuciła obciążające materiały do telefonu Cieślika i okradła policyjny magazyn. W tym samym czasie Kajetan wraz z Fioną ustalili tożsamość dziewczyny oskarżającej jego ojca i ruszyli jej śladem. Sporo niepokoju pojawiło się też u Oli, ponieważ Mariusz nagle odwołał obiecaną terapię, a Zduński zaskoczył ją swoją nietypową propozycją. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Na Wspólnej" odc. 4214 - streszczenie

Monika odchodzi od zmysłów, ponieważ Kajetan nie dotarł do szkoły i nie daje znaku życia. Chłopak w tym czasie odnajduje dziewczynę, która fałszywie oskarżyła jego tatę o pedofilię, i w silnym wzburzeniu żąda od niej wycofania kłamstw. Chociaż matka w końcu go namierza, zjawia się w miejscu zdarzenia zbyt późno, by zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom. Całą szarpaninę nagrywa telefonem Sandra, która najwyraźniej czerpie z tego satysfakcję. Tymczasem Brygida stara się pomóc ojcu Remka, jednak sam chłopak zdaje się bagatelizować chorobę rodzica. W czasie, gdy rodzina świętuje sprzedaż fabryki, matka Brygidy wraz z koleżanką planują włamanie do ich posiadłości. Z kolei Mariusz, po przebudzeniu w piwnicy i powrocie do domu, gwałtownie odrzuca wsparcie matki oraz Zimińskiego.

"Na Wspólnej" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z oskarżeniami i rodzinnymi dramatami. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach wieczornych. Premierowe epizody są emitowane regularnie, co pozwala zachować ciągłość opowiadanej historii. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w ramówce stacji. Odcinek 4214 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 19 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość, odcinki 4218-4222: Nagłe zerwanie Szymona i Marty, makabryczne…

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która skupia się na losach dawnych wychowanków domu dziecka. Przez lata obserwowaliśmy, jak przyjaźń między Michałem, Andrzejem, Basią i Weroniką stawała się fundamentem dla ich dorosłego życia. Kamienica przy tytułowej ulicy to miejsce, gdzie przeplatają się historie rodów Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów. Serial pokazuje codzienne problemy zwykłych ludzi, z którymi łatwo można się utożsamić. W serialu występują m.in.:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214
Galeria zdjęć 13
Polska na ucho
Polak uwięziony w Kongo
Polska na ucho
Mediateka.pl