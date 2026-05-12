Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4214

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę dużo, a skomplikowane relacje między postaciami wystawiły ich lojalność na ciężką próbę. Kalina bezskutecznie próbowała zastraszyć Kasię w związku z odkrytym romansem z Łukaszem, któremu z kolei Darek zaproponował współpracę w zamian za wyjście na wolność. Równolegle Sławek zajmował się sprawą tajemniczego zniknięcia Mirskiej, która wcześniej podrzuciła obciążające materiały do telefonu Cieślika i okradła policyjny magazyn. W tym samym czasie Kajetan wraz z Fioną ustalili tożsamość dziewczyny oskarżającej jego ojca i ruszyli jej śladem. Sporo niepokoju pojawiło się też u Oli, ponieważ Mariusz nagle odwołał obiecaną terapię, a Zduński zaskoczył ją swoją nietypową propozycją. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" odc. 4214 - streszczenie

Monika odchodzi od zmysłów, ponieważ Kajetan nie dotarł do szkoły i nie daje znaku życia. Chłopak w tym czasie odnajduje dziewczynę, która fałszywie oskarżyła jego tatę o pedofilię, i w silnym wzburzeniu żąda od niej wycofania kłamstw. Chociaż matka w końcu go namierza, zjawia się w miejscu zdarzenia zbyt późno, by zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom. Całą szarpaninę nagrywa telefonem Sandra, która najwyraźniej czerpie z tego satysfakcję. Tymczasem Brygida stara się pomóc ojcu Remka, jednak sam chłopak zdaje się bagatelizować chorobę rodzica. W czasie, gdy rodzina świętuje sprzedaż fabryki, matka Brygidy wraz z koleżanką planują włamanie do ich posiadłości. Z kolei Mariusz, po przebudzeniu w piwnicy i powrocie do domu, gwałtownie odrzuca wsparcie matki oraz Zimińskiego.

"Na Wspólnej" odc. 4214 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z oskarżeniami i rodzinnymi dramatami. Aby dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach wieczornych. Premierowe epizody są emitowane regularnie, co pozwala zachować ciągłość opowiadanej historii. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w ramówce stacji. Odcinek 4214 serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany 19 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jedna z najdłużej emitowanych polskich produkcji, która skupia się na losach dawnych wychowanków domu dziecka. Przez lata obserwowaliśmy, jak przyjaźń między Michałem, Andrzejem, Basią i Weroniką stawała się fundamentem dla ich dorosłego życia. Kamienica przy tytułowej ulicy to miejsce, gdzie przeplatają się historie rodów Brzozowskich, Hofferów oraz Ziębów. Serial pokazuje codzienne problemy zwykłych ludzi, z którymi łatwo można się utożsamić. W serialu występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

