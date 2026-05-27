Na Wspólnej, odcinki 4224-4225. Zaskakujące decyzje Darka. Odmawia ojcu i wybiera Anetę - ZDJĘCIA

Darek i Kasia mogą w końcu odetchnąć z ulgą po zakończeniu koszmaru z Kaliną, chociaż jej upadek zniszczył wiele relacji. Tadek nie potrafi poradzić sobie z obecną sytuacją, ale pomocną dłoń wyciągnie do niego Daria. Znacznie gorzej zniesie to jednak Andrzej Zakościelny. W 4224. odcinku ojciec Żbika postanowi pogodzić się z synem i złoży mu wyjątkową propozycję - zaoferuje mu przejęcie całej kancelarii.

Darek z "Na Wspólnej" otwiera biznes z Anetą, a Zakościelny traci kancelarię

W 4224. epizodzie dojdzie do spotkania Żbika z Kaliną, podczas którego prawnik wręczy jej dokumenty rozwodowe w imieniu Tadeusza. Następnie uda się do Andrzeja, a ten wyrazi ogromną skruchę za to, że uwierzył w kłamstwa kobiety i planował wydziedziczyć syna. Zakościelny zaproponuje Darkowi kierowanie kancelarią, ale spotka się ze zdecydowaną odmową. Sytuacja firmy stanie się bardzo trudna, zwłaszcza że brakuje również Czerskiego, który – jak przypomina portal Eska – przebywa w szpitalu z powodu guza mózgu.

W 4225. odcinku Zakościelny będzie pracował ponad siły, ale nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, a jego biznes zacznie upadać. Przerażona Justyna poprosi Darka o interwencję, wierząc, że tylko on uratuje firmę. Żbik pozostanie jednak nieczuły na jej prośby, ponieważ ma już zupełnie inny pomysł na swoją karierę. Zdecyduje się na założenie własnej kancelarii wspólnie z Anetą. Zastanawiające jest tylko, jak na te rewelacje zareaguje Kasia i czy była żona Darka to odpowiednia wspólniczka.

"Na Wspólnej" odc. 4224: Co wydarzy się 8 czerwca?

W 4224. odcinku Cieślikowa będzie współpracować z matką Fiony przy nagrywaniu podcastu o cyberprzemocy, która dotyka ich dzieci, a równocześnie policja będzie badać sprawę Krupskiego. Monika spotka się z matką Mirelli, a kobieta wyzna, że grozi im utrata mieszkania. Okaże się, że pomoc zaoferował im senator Krupski, domagając się w zamian fałszywych zeznań obciążających rzekomego pedofila. Wkrótce potem policja zatrzyma Mirellę. Równolegle Bergowie przeżywają trudny czas związany z rozwodem. Spotkają się z kuratorką, która doradzi im szybką i szczerą rozmowę z dziećmi na temat ich dalszej opieki nad Juniorem i Hanią. Tymczasem Darek wręczy Kalinie pozew rozwodowy od Tadka, a Andrzej Zakościelny przeprosi syna za swoje zachowanie i spróbuje oddać mu stery w swojej kancelarii.

Streszczenie odcinka 4225 "Na Wspólnej" z 9 czerwca

Eliza w 4225. epizodzie będzie dręczona poczuciem winy, widząc strach Hani przed trafieniem do domu dziecka oraz gniew Juniora, który nie chce mieć z nią kontaktu. Jarek dowie się od Sylwii, że nowy partner jego żony trafił do szpitala, co wywoła u niego atak zazdrości. Z kolei Andrzej Zakościelny, przytłoczony nadmiarem pracy i odpływem klientów, poważnie rozważa zamknięcie firmy. Justyna i Tadek odwiedzą Darka, błagając go o pomoc dla ojca. Żbik jednak odrzuci ich prośby, skupiając się na omawianiu szczegółów nowej kancelarii z Anetą. W tym samym czasie Igor będzie poszukiwał zatrudnienia, uspokajając Julkę, że mają oszczędności. Dziewczyna jednak okłamie babcię, twierdząc, że żyją w biedzie, by wyłudzić od niej pieniądze dla Leona. Zszokowana Ewa natychmiast zadzwoni do syna, domagając się wyjaśnień.

