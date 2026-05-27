Koniec Na dobre i na złe. Kiedy wrócą nowe odcinki po wakacjach?

Koniec "Na dobre i na złe" 27 maja 2026 r.

Fani "Na dobre i na złe" muszą przygotować się na przerwę w emisji. Już 27 maja o godz. 20.55 TVP2 pokaże finałowy odcinek obecnego sezonu serialu. Zapowiadają się spore zwroty akcji i to tuż przed wakacyjną pauzą. O zakończeniu sezonu przypomniano także na oficjalnym instagramowym koncie serialu. W specjalnym nagraniu do widzów zwróciła się serialowa Maria, grana przez Sylwia Achu.

- Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na finałowy odcinek, który będzie miał miejsce 27 maja o 20.55 na TVP2. Spodziewajcie się naprawdę mocnej końcówki. Będzie się działo, do zobaczenia. – powiedziała aktorka w opublikowanym materiale.

„Na dobre i na złe” od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych seriali medycznych w polskiej telewizji. Nic więc dziwnego, że każda przerwa w emisji wywołuje lawinę pytań o powrót nowych odcinków i start kolejnego sezonu.

Kiedy nowe odcinki „Na dobre i na złe” wrócą do TVP2?

Najważniejsze pytanie fanów brzmi jednak: kiedy nowy sezon „Na dobre i na złe”? Wszystko wskazuje na to, że serial wróci do emisji na początku września, a najbardziej prawdopodobnym terminem startu nowego sezonu jest 2 września. Harmonogram nie został jednak jeszcze oficjalnie potwierdzony przez Telewizję Polską.

Jednocześnie nic nie wskazuje na to, by zmieniło się pasmo emisji serialu. „Na dobre i na złe” od lat trafia do widzów raz w tygodniu, czyli w środy wieczorem i najpewniej właśnie wtedy ponownie pojawi się na antenie TVP2 po wakacyjnej przerwie.