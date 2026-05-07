Na Wspólnej, odcinki 4213-4214 . Nowa miłość Oli? Zduński wkracza do akcji

Problemy Mariusza popchną Olę w ramiona innego

W 4213. odcinku "Na Wspólnej" relacja Czerskich przejdzie kolejną próbę. Ola z niepokojem przyjmie zasłabnięcie męża podczas rozmowy z jej ojcem. Mariusz obieca poprawę, deklarując rozpoczęcie terapii w celu ratowania ich małżeństwa. Niestety, dość szybko wycofa się z tej decyzji, rezygnując ze spotkania ze specjalistą i ponownie powracając do dawnych, destrukcyjnych nawyków.

Nowy wielbiciel skomplikuje relacje u Czerskich

Oparcie w trudnych momentach Ola znajdzie w osobie swojego nowego klienta. Dominik Zduński złoży Czerskiej pewną ofertę, a ona przystanie na spotkanie. W kolejnym, 4214. epizodzie „Na Wspólnej” Mariusz odzyska świadomość w nieznanej mu piwnicy. Powrót do domu zaowocuje poważną konfrontacją z teściem i matką, podczas której zasugerują mu oni leczenie psychiatryczne, na co Czerski zareaguje niezwykle agresywnie i wulgarnie. Równolegle Ola, pragnąca stabilizacji po przejściach z Alanem, będzie kontynuować znajomość ze Zduńskim, angażując w spotkania również swojego synka.

Co przyniesie 4213. odcinek "Na Wspólnej" (emisja 18 maja)?

Kalina i Łukasz wpadają w kłopoty. Kalina uświadamia Kasi, że jest świadoma jej szantażu, wymierzonego w Łukasza. Żbikowa pozostaje niewzruszona, a zirytowana Kalina przyznaje, że zlekceważyła przeciwniczkę. Jednocześnie Darek rozmawia z Łukaszem, sugerując mu czerpanie z resztek wolności, chyba że zdecyduje się na kooperację. Kajetan odnajduje kobietę, która niesłusznie oskarżyła jego ojca o czyny pedofilskie. Sławek prowadzi dochodzenie w sprawie zaginięcia Mirskiej, odpowiedzialnej za umieszczenie materiałów pedofilskich na urządzeniu Cieślika. Próbuje również ująć sprawcę kradzieży telefonu z magazynu policyjnego. Tymczasem Kajetan, podsłuchując Monikę, poznaje tożsamość oskarżycielki. Wraz z Fioną ruszają jej śladem. U Czerskich sytuacja pozostaje napięta: Ola nadal darzy uczuciem Mariusza, ale Zduński nie zamierza się poddawać. Czerska, zaniepokojona utratą przytomności przez męża, składa mu wizytę. Mariusz uspokaja żonę, twierdząc, że przyjmuje leki nasenne i rozpoczyna terapię, by odbudować ich związek. Szybko jednak rezygnuje z wizyty. Równocześnie Zduński wysuwa interesującą propozycję wobec Oli i jej dziecka.

Wydarzenia z odcinka 4214 "Na Wspólnej" (emisja 19 maja)

Kajetan odnajduje kłamczuchę, przez którą jego ojciec trafił za kraty. Monika bezskutecznie usiłuje dodzwonić się do syna. Młody Cieślik staje twarzą w twarz z kobietą i domaga się od niej wycofania fałszywych zeznań. Całe zajście nagrywa rywalka Igora, Sandra. Matka Brygidy knuje plan okradzenia rodziców Remka. Brygida znajduje specjalistę onkologa dla teścia, ale obawia się jego obojętności wobec choroby. Rodzice Remka świętują udaną sprzedaż swojego zakładu wędliniarskiego, a matka Brygidy wraz ze znajomą przygotowuje się do włamania do ich rezydencji. Mariusz upada coraz niżej, budząc się w piwnicy. Gdy wraca do domu, spotyka matkę i Zimińskiego. Sugestia konsultacji z psychiatrą doprowadza go do furii. W tym samym czasie Ola i Alek decydują się przyjąć zaproszenie od Zduńskiego.

