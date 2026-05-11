Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4213

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo trudnych decyzji oraz niespodziewanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu znanych nam rodzin. Bogdan nakłonił Jarka do szczerej rozmowy z Elizą o przyszłości ich małżeństwa, jednak prośby kobiety o drugą szansę spotkały się z bolesną odpowiedzią, która całkowicie ją załamała. W tym samym czasie Zakościelny próbował pomóc Mariuszowi w sprawie klienta, którego ten zawiódł, starając się opanować napiętą sytuację zawodową. Sporym szokiem okazała się wizyta Czerskiego u Zimińskich, gdzie po ostrej wymianie zdań z Markiem mężczyzna nagle stracił przytomność. Z kolei u Julki radość z zakończenia szlabanu przyćmiły sercowe rozterki, ponieważ mimo wyznań Leona dziewczyna nie czuła się gotowa na intymne zbliżenie, co wieczorem szybko dostrzegła zaniepokojona Anka. Zobaczmy zatem, jakie wydarzenia przyniesie kolejna wizyta u waszych ulubionych bohaterów.

"Na Wspólnej" odc. 4213 - streszczenie

Kalina decyduje się na bezpośrednie starcie z Kasią, ponieważ wie, że ta odkryła jej romans z Łukaszem i zamierza wykorzystać tę wiedzę do szantażu. Próba zastraszenia rywalki kończy się jednak niepowodzeniem, a konflikt między kobietami przybiera na sile. W międzyczasie Darek spotyka się z Łukaszem i proponuje mu pewien układ, oferując wolność w zamian za podjęcie współpracy. Sławek zajmuje się sprawą zniknięcia Mirskiej, która jest podejrzana o kradzież z magazynu policji oraz podrzucenie Cieślikowi kompromitujących materiałów. Kajetan wraz z Fioną usiłują dotrzeć do dziewczyny oskarżającej jego ojca, podążając śladami, które udało im się zabezpieczyć. Równolegle Ola musi zmierzyć się z faktem, że Mariusz zrezygnował z obiecanej terapii, natomiast Zduński przygotował dla niej całkowicie zaskakującą ofertę.

"Na Wspólnej" odc. 4213 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wszystkie nowe wątki i problemy, z którymi mierzą się bohaterowie, można regularnie śledzić na antenie telewizyjnej. Produkcja ta od wielu lat stanowi stały punkt w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby zainteresowane życiem mieszkańców znanej warszawskiej ulicy. Każdy kolejny wieczór przynosi nowe informacje o losach ulubionych postaci i rozwiązuje narastające między nimi spory. Jeśli chcecie zobaczyć opisywane wydarzenia, najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to historia o grupie przyjaciół, którzy poznali się w trudnych warunkach domu dziecka i stworzyli dla siebie namiastkę prawdziwej rodziny. Centralnym punktem ich świata jest kamienica przekazana im przez Wiktora Brzozowskiego, gdzie od lat dzielą się sukcesami i porażkami. Przez dekady obserwowaliśmy, jak Ziębowie, Hofferowie i Brzozowscy budują wzajemne relacje, które często okazują się trwalsze niż jakiekolwiek inne więzi. Serial pokazuje, że wspólna przeszłość i wzajemne wsparcie to fundament, na którym można postawić całe życie. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)