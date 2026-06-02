Na Wspólnej, odcinek 4227: Ola ofiarą szantażu Zduńskiego! Zmusi ją do randki w hotelu i zdradzi Czerskiego? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4227 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 20.15 w TVN

Operacja Czerskiego w "Na Wspólnej", u którego lekarze wykryli guza płata mózgowego, to nie najgorsze, co może jeszcze spotkać Olę. Co prawda zabieg się udał, ale kiedy Mariusz odzyskał przytomność, okazało się, że doszło do powikłań. Czerski na krótko stracił pamięć i nie rozpoznał w Oli swojej żony. Pod wpływem dramatycznych przeżyć, strachu o życie męża, Ola przeszła załamanie psychicznie w szpitalu, co wykorzystał Zduński. W dwuznacznej sytuacji przyłapała ich Otylia (Elżbieta Kijowska), matka Czerskiego.

Zduński wmówi Czerskiemu rozstanie z Olą w 4223 odcinku "Na Wspólnej"?

Mało tego, klient Oli po operacji Mariusza w 4223 odcinku "Na Wspólnej" spróbuje mu wmówić, że rozstał się z Olą i teraz prawniczka związała się właśnie z nim. Oliwy do ognia doleje jeszcze Otylia, która doniesie synowi, że widziała Olę w objęciach Zduńskiego. Kompletnie zdezorientowany Czerski wyrzuci Olę żonę z sali, która pod słowach teściowej o wizycie "jej nowego mężczyzny" połączy fakty i domyśli się, że Zduński uknuł intrygę, żeby ją zdobyć. Na tym jednak nie koniec!

Skarga Zduńskiego na Ole w 4227 odcinku "Na Wspólnej" to dopiero początek

Po kilku dniach, w 4227 odcinku "Na Wspólnej", Zduński posunie się jeszcze dalej, żeby zmusić Olę do spędzenia z nim nocy! Jak to zrobi? Biznesmen zjawi się w kancelarii Agnieszki Olszewskiej (Katarzyna Walter) i poskarży się Ola źle go traktuje, że ich współpraca układa się coraz gorzej. W grę będzie wchodziła nie tylko kariera Oli, ale także umowa z kancelarią na duże pieniądze.

Zduński zażąda od Oli seksu w zamian za kontrakt w 4227 odcinku "Na Wspólnej"

Dopiero kiedy Ola zostanie ze Zduńskim na osobności, przebiegły biznesmen w 4227 odcinku "Na Wspólnej" posunie się do wyjątkowo bezwzględnej groźby. Zerwie z nią kontrakt, jeśli Ola nie przyjmie jego propozycji randki w hotelu, zaproszenia na niezapomnianą noc! Szantażowana Ola z oczywistych powodów nie powie Mariuszowi, jak daleko posunął się Zduński. Czy dla kariery, umowy z obrzydliwym klientem ostatecznie spędzi z nim noc?

Tak się skończy randka Oli i Zduńskiego w 4227 odcinku "Na Wspólnej"

W finale 4227 odcinka "Na Wspólnej" Ola zapuka do drzwi pokoju hotelowego Zduńskiego! Ale nie po to, żeby się z nim przespać. Nie poświęci małżeństwa z Mariuszem dla szantażysty, który okaże się takim potworem. Po tym, co Zduński usłyszy od Oli, nie będzie miał żadnych wątpliwości, że nie ma co marzyć o nocy w prawniczką i dalszej współpracy!

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD