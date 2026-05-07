Na sygnale, odcinek 906: Szaleniec stawia twarde ultimatum

Emocje w 906. odcinku "Na sygnale"

Emitowana na antenie telewizyjnej Dwójki produkcja od wielu lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Medyczny format ukazuje trudną codzienność ratowników, którzy każdego dnia toczą zaciętą walkę o ludzkie zdrowie oraz życie. Publiczność z zapartym tchem śledzi osobiste i zawodowe perypetie głównych bohaterów. Zbliżająca się odsłona trzynastej serii dostarczy kolejnych wrażeń, dlatego przedstawiamy dokładne streszczenie wydarzeń zaplanowanych na trzeci tydzień maja.

Szczegółowe streszczenie 906. odcinka serialu "Na sygnale"

Podczas najnowszego dyżuru Piotrek i Alek, wspierani przez odbywającą praktyki Lusię, staną przed nie lada wyzwaniem. Ekipa medyczna ruszy na ratunek starszemu mężczyźnie cierpiącemu na niewydolność nerek. Sytuację komplikuje fakt, że pacjent padł ofiarą samozwańczej uzdrowicielki. Sąsiadka rzekomo diagnozująca nowotwory bez jakichkolwiek badań medycznych wprowadziła ogromne zamieszanie. Z kolei zespół kierowany przez Benia będzie musiał zająć się poszkodowanym, który doznał poważnego porażenia prądem. Zdarzenie to doprowadziło do rozległych oparzeń, uszkodzenia kostki oraz groźnych komplikacji kardiologicznych. W międzyczasie doktor Vick snuje wielkie plany o zakupie kampera i romantycznej podróży życia, ignorując wyraźną niechęć Basi do tego pomysłu. Równolegle powraca wątek niebezpiecznego hakera o pseudonimie "Śmieszek", który publikuje w internecie kolejne nagranie. Przestępca domaga się od ministra zdrowia okupu w wysokości trzech milionów złotych, zapowiadając realizację najczarniejszego scenariusza. Piotr oraz Wiktor z przerażeniem uświadamiają sobie, że internetowy napastnik nie rzuca słów na wiatr.

Premiera i data emisji 906. odcinka "Na sygnale" w TVP2

Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ najnowszy epizod medycznej produkcji zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Oczekiwany przez fanów 906. odcinek zostanie tradycyjnie pokazany na kanale TVP2. Początek wieczornego seansu zaplanowano punktualnie na godzinę 22:20.

Obsada i twórcy najnowszego odcinka "Na sygnale"

Za warstwę fabularną tego konkretnego odcinka odpowiada scenarzystka Joanna Titkow. Przed kamerami zobaczymy plejadę doskonale znanych i lubianych aktorów, którzy od dawna wcielają się w role personelu medycznego. Na ekranie pojawią się między innymi Dariusz Wieteska, Adam Turczyk oraz Hubert Jarczak. Swoje aktorskie umiejętności zaprezentują również Anna Wysocka-Jaworska, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński, a także Justyna Sieniawska.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale". Kiedy oglądać?

Trzynasta seria popularnego formatu wystartowała jesienią 2025 roku i początkowo wiązała się z ogromnymi zmianami w ramówce. Władze stacji zadecydowały pierwotnie o nadawaniu nowych odcinków przez cztery dni w tygodniu, od poniedziałku aż do czwartku. Ta rewolucyjna koncepcja przetrwała zaledwie czternaście dni, po czym publiczny nadawca postanowił zmodyfikować układ. Choć zrezygnowano z czwartkowych seansów, ostatecznie fani zyskali jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ w ciągu tygodnia telewizja serwuje im łącznie aż pięć premierowych odsłon. Aktualny harmonogram emisji serialu prezentuje się w następujący sposób:

w poniedziałki stacja pokazuje dwa epizody o godzinie 21:55 oraz 22:20,

we wtorki emitowany jest pojedynczy odcinek punktualnie o godzinie 21:55,

w środy widzowie ponownie otrzymują podwójną dawkę emocji, o godzinie 21:55 i 22:20.

