Na Wspólnej, odcinek 4212: Jarek podejmuje ostateczną decyzję w sprawie małżeństwa z Elizą

Zdrada Elizy w "Na Wspólnej". Jarek poznaje bolesną prawdę o romansie z trenerem

Związek głównych bohaterów przechodzi najpoważniejszy kryzys z możliwych. Eliza dopuściła się zdrady, wdając się w intymną relację z trenerem. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy Junior nakrył matkę z kochankiem, wpadł w furię i zaatakował mężczyznę fizycznie. Jak na ironię, prawda o niewierności dotarła do syna i Jarka w najmniej odpowiednim momencie – tuż po tym, jak Bergowa stanowczo zakończyła znajomość z Bartkiem, deklarując chęć ratowania swojej rodziny. Z powodu tragicznego zbiegu okoliczności jej starania o powrót do normalności będą teraz wymagały nadludzkiego wręcz wysiłku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na Wspólnej, odcinki 4209-4210: Agresja i porwanie dziecka Oli. Czerski całkowicie straci kontrolę - ZDJĘCIA

Bogdan Berg interweniuje. Jarek żąda rozwodu w 4212. odcinku "Na Wspólnej"

W 4212. odsłonie serialu do akcji wkroczy ojciec zdradzonego mężczyzny. Bogdan odbędzie z synem niezwykle szczerą i twardą rozmowę, domagając się od niego konkretnych deklaracji. Senior rodu wyraźnie zaznaczy, że Jarek musi ostatecznie wybrać między próbą posklejania zrujnowanej relacji a definitywnym rozstaniem, ponieważ dorastające pociechy nie mogą funkcjonować w stanie ciągłej niepewności. Zmotywowany przez ojca bohater w końcu zdecyduje się na radykalny krok i poinformuje żonę, że oczekuje rozwodu, co całkowicie zdruzgocze Elizę.

Na Wspólnej – pamiętasz te postacie? Pytanie 1 z 6 Czyim mężem był Adam? Agnieszki Żanety Renaty Weroniki Następne pytanie

Streszczenie 4212. odcinka "Na Wspólnej". Emisja 14 maja na antenie TVN

Nadchodzący epizod, którego telewizyjna premiera zaplanowana jest na 14 maja, przyniesie również mnóstwo innych emocji. Zrozpaczona decyzją Jarka o rozwodzie Eliza będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. Mąż odwiedzi stęsknioną za nim córkę Hanię, a gdy będzie zbierał się do wyjścia, żona zacznie go błagać o jeszcze jedną szansę na naprawę ich błędów. Niestety, kategoryczna odpowiedź Berga po prostu zwali niewierną kobietę z nóg. W międzyczasie Zakościelny postara się załagodzić sytuację z klientem, którego wcześniej poważnie zawiódł Czerski. Andrzej przekaże Mariuszowi, że sprawa nie jest do końca przegrana, o ile ten wreszcie weźmie się w garść.

Dalsza część odcinka skupi się na burzliwych losach Mariusza, który niespodziewanie pojawi się w domu Zimińskich z zamiarem porozmawiania z Olą. Na miejscu nie zastanie jednak kobiety, lecz natknie się na Marka. Między mężczyznami wywiąże się niezwykle napięta i nieprzyjemna dyskusja, w wyniku której wycieńczony Czerski nagle straci przytomność. Z kolei w wątku młodzieżowym Julka, po zakończeniu okresu kary, starannie wyszykowana złoży wizytę Leonowi. Wspólne odsłuchanie nowego utworu chłopaka zainicjuje romantyczną rozmowę, po której nastolatek zacznie namiętnie całować dziewczynę. Julka stanowczo wyhamuje jego zapędy, tłumacząc wprost, że nie jest jeszcze gotowa na zbliżenie fizyczne. Tego samego wieczoru Anka zaniepokoi się, dostrzegając u córki objawy poważnego, wewnętrznego kryzysu.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1936: Natalia odwoła ślub z Adamem! Znów poleci do Bartka żalić się, że go nie kocha - ZDJĘCIA