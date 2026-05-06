M jak miłość, odcinek 1936: Natalia odwoła ślub z Adamem! Znów poleci do Bartka żalić się, że go nie kocha - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość" Natalka przesunie ślub z Karskim. Nie dojdzie do pięknej ceremonii, chociaż Mostiwiaczka przyjęła przecież pierścionek zaręczynowy. Jednak coraz większe wahania i niezdecydowanie sprawą, że widzowie nie zobaczą ślubu wnuczki Barbary (Teresa Lipowska), a na pewno nie dojdzie do niego jeszcze przed zakończeniem sezonu.

Natalka przełoży ślub i pobiegnie do Bartka

Co ciekawe, w 1936 odcinku "M jak miłość" Natalka nie tylko nie zdecyduje się na ślub z Adamem, przełoży go na bliżej nieokreślony termin, ale także pobiegnie do Bartka... Może nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie wcześniejsze wydarzenia. Przecież to właśnie przez wzgląd na silne uczucia do Lisieckiego, Mostowiaczka początkowo odrzucała zaloty Adama. Zresztą on sam słusznie zauważył, że kobieta czuje do Bartka coś silniejszego niż przyjaźń. Ostatecznie jednak policjantka przekonała się do związku z Karskim i przez chwilę wydawało się, że są szczęśliwi. Przyjęła nawet pierścionek zaręczynowy, ale już wiadomo, że ze ślubem będzie poważny problem.

Natalka w 1936 odcinku "M jak miłość" poleci zwierzać się Bartkowi, ale nie tylko. O wahaniu wnuczki usłyszy także mądra Barbara. Babcia z przyjacielem poznają skryte myśli Mostowiaczki, która w 1936 odcinku "M jak miłość' powie szczerze, że nie jest pewna miłości do Adama. Nie wie, czy w ogóle go kocha!

Mikołaj Lipiński zamiast Karskiego w nowym sezonie "M jak miłość"?

Ostatnio w życiu Natalki dużą rolę odegrał Mikołaj (Mateusz Kościukiewicz), któremu policjantka bardzo się spodobała. Nawet tuż przed zaręczynami Mostowiaczka spędziła miły wieczór w towarzystwie dyrektora szkoły. Do niczego między nimi nie doszło, ale duże zainteresowanie mężczyzny Natalką było widoczne gołym okiem. Zdradzamy, że nowy sezon "M jak miłość" mocno zaskoczy widzów, ponieważ do życia Lipińskiego powróci jego była ukochana. Daria może okazać się niebezpieczna i wpłynąć na dalsze losy Natalki.

