Na Wspólnej, odcinki 4209-4210: Agresja i porwanie dziecka Oli. Czerski całkowicie straci kontrolę - ZDJĘCIA

Dramatyczne chwile w życiu Czerskich w "Na Wspólnej"

Ostatnie wydarzenia w serialu kręcą się wokół gigantycznego kryzysu w związku Czerskich. Zawodowa porażka z mściwym klientem doprowadziła Mariusza do całkowitego załamania nerwowego. Bohater z odcinka na odcinek coraz bardziej traci kontrolę nad swoim życiem, a w 4209. epizodzie jego destrukcyjne zachowanie osiągnie absolutne apogeum.

Mariusz zaatakuje Olę i uprowadzi jej dziecko. Nowy bohater rusza na pomoc

Mężczyzna zjawi się u Oli z bukietem kwiatów, błagając o drugą szansę. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, gdy po stanowczej odmowie żony Czerski użyje siły fizycznej, by wymusić na niej powrót. Z pomocą przyjdzie nowy, przystojny klient – Zduński. Szybko okaże się, że jego wsparcie będzie kluczowe, gdy zdesperowany Mariusz uprowadzi małego Alka prosto z przedszkola. W 4210. odcinku wybawiciel ponownie spotka się z Zimińską pod pretekstem pomocy, co wyraźnie zwiastuje poważne zawirowania sercowe i nieuchronny koniec dotychczasowego małżeństwa.

"Na Wspólnej": Streszczenie 4209. odcinka. Zdrada i rozpad rodziny (emisja 11 maja)

Rodzina Berga przechodzi prawdziwe trzęsienie ziemi. Świadomy zdrady żony z Wichrowskim, wściekły Jarek pośpiesznie pakuje swoje rzeczy i pozostaje głuchy na prośby Elizy o przebaczenie. Niedługo potem Bogdan zabiera kompletnie pijanego syna z baru, a zdesperowaną kobietę informuje ojciec, że Junior całkowicie odciął się od matki. Tymczasem agresywny Czerski nachodzi żonę przed kancelarią i próbuje siłą wymusić na niej posłuszeństwo. Interweniuje Zduński, który przegania napastnika i ofiaruje Oli pomoc. Szybko wychodzi na jaw, że Mariusz samowolnie odebrał Alka z placówki oświatowej. Równolegle trwają zawirowania w redakcji. Smolny i Nowak odkrywają, że Sandra również zajmuje się tematem Cieślika. Dziennikarka zarzuca Igorowi próbę wybielania senatora oskarżonego o pedofilię i sugeruje mu zmianę miejsca zatrudnienia. Nowak nie zdaje sobie jeszcze sprawy, z kim dokładnie ma do czynienia.

"Na Wspólnej": Co wydarzy się w 4210. odcinku? Problemy zdrowotne i awantury (premiera 12 maja)

Niespodziewana wizyta Zduńskiego z zabawką dziecka coraz bardziej zbliża go do wdzięcznej za pomoc Oli. W międzyczasie Otylia, zszokowana widokiem zdemolowanego mieszkania Mariusza, domaga się od Zimińskiej przestrzegania przysięgi małżeńskiej. Kobieta jest wściekła i nie przyjmuje do wiadomości, że jej syn wymaga natychmiastowej interwencji psychiatrycznej. Tragedia rozgrywa się również w rodzinie Elizy. Zignorowawszy rady ojca o odczekaniu, kobieta próbuje wytłumaczyć się przed Juniorem podczas pakowania jego rzeczy. Rozwścieczony chłopak wyzywa matkę, ucieka z mieszkania i ostatecznie rzuca się z pięściami na swojego dawnego trenera pod klubem. Z kolei Michał zataja przed Lucy poważne problemy ze zdrowiem. Po intensywnych miłosnych uniesieniach Brzozowski ląduje na kardiologii, lecz prawda błyskawicznie wychodzi na jaw, gdy zaniepokojona partnerka zjawia się w szpitalnej sali, co prowokuje kuriozalne zachowanie Adamskiego.

