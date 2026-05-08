Na sygnale, odcinek 907: Ratownicy ruszą na pomoc wilkołakowi i zmierzą się z hakerem

Co zobaczymy w nowym odcinku serialu "Na sygnale"?

Emitowany na antenie telewizyjnej Dwójki format "Na sygnale" od lat śledzi trzymające w napięciu losy medyków, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów. Emocjonująca produkcja zgromadziła przed telewizorami wierną widownię, z niecierpliwością wyczekującą kolejnych wyzwań stojących przed głównymi bohaterami. Zbliża się kontynuacja trzynastego sezonu, a widzowie mogą liczyć na sporą dawkę wrażeń w 907. odcinku, którego premiera zaplanowana jest na trzeci tydzień maja. Poniżej przedstawiamy dokładny opis zbliżających się wydarzeń.

Atak hakera i nietypowy wypadek. Odcinek 907 serialu "Na sygnale"

Podczas kolejnej zmiany sprzęt elektroniczny załogi nagle odmawia posłuszeństwa za sprawą niebezpiecznego cyberataku, którego autorem jest tajemniczy "Śmieszek". Problemy techniczne z tabletami i systemami to jednak nie wszystko, gdyż Alek z Piotrem wyjeżdżają do poszkodowanego aktora, który w przebraniu wilkołaka doznał rozległego urazu klatki piersiowej i zagrażającej życiu tamponady serca. Równocześnie ekipa doktora Góry zostaje wezwana do z pozoru zwykłego skręcenia kostki, ale na miejscu ratownicy odkrywają groźne zatrucie rzadkimi toksynami pochodzącymi od koralowców. W życiu prywatnym Artur boryka się w domu z obecnością wynajętego przez doktor Górską aktora Łukasza, a Romek odważnie staje w obronie Róży podczas jej ostrej awantury z Leonem.

Kiedy obejrzeć 907. odcinek "Na sygnale" na antenie TVP2?

Sympatycy medycznego hitu nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie tych pasjonujących wątków. Premierowy pokaz 907. odsłony zaplanowano na wtorek, 19 maja 2026 roku. Odcinek tradycyjnie zostanie wyemitowany o godzinie 21:55 na kanale TVP2.

Kto wystąpi w najnowszym epizodzie "Na sygnale"?

Za stworzenie intrygującej fabuły tego konkretnego epizodu odpowiada scenarzystka Dominika Hilszczańska. Na ekranie pojawią się doskonale znani fanom aktorzy, tacy jak Dariusz Wieteska, Tomasz Piątkowski, Adam Turczyk oraz Justyna Sieniawska. Oprócz nich gościnnie wystąpią również Julian Załuga, Jarosław Gruda, Adrianna Jagiełło i Izydor Łobacz.

Zaskakujący harmonogram 13. sezonu. Dni i godziny emisji "Na sygnale"

Trzynasta seria telewizyjnego przeboju, której start miał miejsce jesienią 2025 roku, doczekała się początkowo sporych zmian w ramówce stacji. Władze Telewizji Polskiej początkowo zdecydowały się na emisję epizodów od poniedziałku do czwartku, ale szybko zmodyfikowały te plany. Zrezygnowano z jednego dnia nadawania, jednak ostatecznie dodano kolejny epizod, dzięki czemu fani otrzymali aż pięć świeżych odcinków w ciągu każdego tygodnia.

Obecny, zaktualizowany rozkład emisji prezentuje się w następujący sposób:

W każdy poniedziałek stacja zaprezentuje dwa odcinki (start o 21:55 oraz 22:20).

We wtorkowe wieczory na antenę trafi jeden epizod (punktualnie o godzinie 21:55).

Środy oznaczają znowu podwójną dawkę telewizyjnych emocji (godzina 21:55 i 22:20).