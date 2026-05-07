Na Wspólnej, odcinki 4213-4215. Kalina zapędzona w kozi róg. Kasia odkrywa karty

Kasia i Darek w 4113 odcinku "Na Wspólnej" przystępują do ataku

W odcinku 4213 "Na Wspólnej" Kasia nie daje się zastraszyć i stawia czoła Kalinie, która odkrywa, że Żbikowa zna jej sekret o romansie z Łukaszem i używa go do szantażu. Psychopatka uświadamia sobie, że zlekceważyła przeciwniczkę. Równolegle, Darek spotyka się z Łukaszem, dając mu do zrozumienia, że jego sytuacja jest beznadziejna, chyba że zdecyduje się na współpracę i pomoże w ostatecznym pogrążeniu intrygantki.

Aktorka obciążona, panika Kaliny w 4215 odcinku "Na Wspólnej"

W 4215 odcinku "Na Wspólnej" Kasia wraz z Zakościelną docierają do Kamy – dziewczyny, która udawała przyjaciółkę i świadkową Kaliny. Kobiety stawiają jej ultimatum. Kalina jest coraz bardziej zdesperowana, szczególnie po informacji, że Zakościelny rozmawiał z Łukaszem.

Od wkurzonej Kaliny do namierzania pedofila w 4213 odcinku "Na Wspólnej"

Streszczenie 4213 odcinka "Na Wspólnej" ukazuje Kalinę i Łukasza w matni. Wściekła Kalina orientuje się, że Kasia zna jej romans z Łukaszem. Darek daje Łukaszowi wybór: współpraca albo koniec wolności.

Z kolei Kajetan poszukuje kobiety, która posądziła jego ojca o czyny pedofilskie. Sławek drąży temat zaginionej Mirskiej oraz skradzionego telefonu Damiana. Kajtek we współpracy z Fioną odnajdują rzekomą ofiarę gwałtu. W innym wątku, Ola nieustannie martwi się o Mariusza, który zasłabł. Twierdzi on, że bierze leki uspokajające i zaczyna terapię, by ją odzyskać, po czym... odwołuje spotkanie ze specjalistą. Tymczasem Zduński składa Oli intrygującą propozycję.

Skandal w gazecie i kłamstwa Jolanty w 4215 odcinku "Na Wspólnej"

Co wydarzy się 20 maja w 4215 odcinku "Na Wspólnej"? Sandra donosi Smolnemu, że Igor naruszył dziennikarskie standardy. Okazuje się, że syn Damiana nęka ofiarę senatora. Zszokowany Krzysztof próbuje ratować sytuację, ale wściekły Gwiazda zawiesza Nowaka. Krzysztof i Igor muszą połączyć siły. Tymczasem sytuacja Kaliny staje się beznadziejna.

Kasia i Zakościelna naciskają na Kamę, by ujawniła prawdę. Spanikowana Kalina, kontaktując się z kochankiem, traci kontrolę, gdy zauważa podsłuchującą ją Marysię. Z kolei w willi Klusków dochodzi do włamania. Matka Brygidy udaje współczucie. Kiedy Remigiusz pyta o chorobę ojca, Milena jest zaskoczona. Czy to koniec oszustw matki Brygidy?

