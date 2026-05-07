M jak miłość, odcinek 1936: Największe marzenie Doroty i Bartka spełni się na koniec sezonu. Na to czekali całe życie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku „M jak miłość”, który będzie finałem sezonu, długo wyczekiwane szczęście uśmiechnie się do uwielbianej pary z Grabiny. Dorota i Bartek w końcu będą mogli odetchnąć po burzliwych wydarzeniach związanych z Frankiem (Jarosław Śmigielski), którego historia od miesięcy budziła ogromne kontrowersje.

Niespodzianka u Doroty i Bartka na koniec sezonu "M jak miłość"

Przypomnijmy, że chłopak trafił pod opiekę Lisieckich po dramatycznych doświadczeniach w ośrodku wychowawczym, gdzie był prześladowany przez rówieśników i pozbawiony stabilnego wsparcia dorosłych. Dorota poznała go wcześniej w klinice i od razu dostrzegła, jak bardzo potrzebuje pomocy. Wraz z Bartkiem zdecydowali się przyjąć go do swojego domu w Grabinie, choć od początku nie było to łatwe.

W tle nieustannie pojawiał się także jego przemocowy ojczym, Malicki (Marcin Sitek), który manipulował chłopakiem i wciągał go w kolejne problemy. To właśnie jego działania doprowadziły do wielu dramatycznych sytuacji, od ucieczek Franka, przez kradzieże, aż po momenty, w których Lisieccy musieli walczyć o jego bezpieczeństwo. Teraz jednak wszystko w końcu zacznie się układać.

Dzięki decyzji sądu Franek w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną oficjalnie dołączy do rodziny Doroty i Bartka. To oznacza, że Lisieccy zostaną jego pełnoprawnymi opiekunami, a chłopak zyska stabilny dom i szansę na spokojne dorastanie z dala od toksycznej przeszłości.

Dorota i Bartek zostaną rodzicami Franka w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość"

Dla Doroty i Bartka w finale sezonu "M jak miłość" będzie to moment ogromnych emocji i spełnienia marzeń o rodzinie, o jakiej zawsze myśleli. Po wszystkich przeciwnościach losu w końcu będą mogli powiedzieć, że stworzyli prawdziwy dom. Czy to początek nowego, spokojnego etapu w ich życiu?

Koniec sezonu „M jak miłość” w 1936 odcinku zapowiada się wyjątkowo wzruszająco i symbolicznie, jako zamknięcie trudnego rozdziału i początek czegoś zupełnie nowego dla całej rodziny Lisieckich.

M jak miłość. Artur zdradzi Marysię z Joanną