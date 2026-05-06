Koniec sezonu M jak miłość. Odcinek specjalny przed przerwą wakacyjną może zaskoczyć widzów!

Kiedy koniec sezonu „M jak miłość”? Data ostatniego odcinka

Finał sezonu M jak miłość przypadnie na poniedziałek, 25 maja, kiedy zostanie wyemitowany odcinek 1936. To właśnie ten odcinek zakończy bieżące wątki i zostawi widzów z wieloma pytaniami na czas wakacyjnej przerwy.

W odcinku 1936 "M jak miłość" nie zabraknie emocji. Joanna (Dominika Sakowicz) podejmie trudną decyzję o odejściu z przychodni, nie radząc sobie z uczuciem do Artura (Robert Moskwa). Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy wieczorem Rogowski niespodziewanie pojawi się w jej domu. Równocześnie kryzys u Natalii (Dominika Suchecka) i Adama zacznie narastać, bo Mostowiakówna po raz kolejny przełoży ślub i przyzna bliskim, że nie jest pewna swoich uczuć. Dodatkowo do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, co zapowiada kolejne problemy.

Koniec sezonu „M jak miłość” i przerwa wakacyjna – co dalej?

Zakończenie sezonu "M jak miłość" nie oznacza jednak od razu ciszy dla fanów. Już dzień później, we wtorek 26 maja, TVP2 pokaże odcinek specjalny, który jednocześnie symbolicznie zamknie sezon i rozpocznie wakacyjną przerwę.

Będzie to powtórka jubileuszowego epizodu „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, który wcześniej cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. To sentymentalna podróż do przeszłości i okazja, by jeszcze raz zobaczyć bohaterów w zupełnie innym, bardziej nostalgicznym wydaniu.

Odcinek specjalny „M jak miłość” na koniec sezonu

Decyzja o emisji odcinka specjalnego tuż po finale sezonu "M jak miłość" może zaskoczyć widzów, ale wpisuje się w tradycję podsumowań i wspomnień przed dłuższą przerwą. Dzięki temu zakończenie serii nabierze dodatkowego, emocjonalnego wymiaru.

Dla fanów oznacza to jedno – po intensywnym finale przyjdzie chwila oddechu i powrót do najważniejszych momentów historii serialu. A potem pozostanie już tylko czekać na nowe odcinki po wakacjach.