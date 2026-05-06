Koniec sezonu M jak miłość. Odcinek specjalny przed przerwą wakacyjną może zaskoczyć widzów!

Małgorzata Pala
2026-05-06 10:37

Kiedy koniec sezonu "M jak miłość"? Widzowie coraz częściej zadają to pytanie, bo finał serii zbliża się wielkimi krokami. Produkcja przygotowała jednak niespodziankę, która sprawi, że zakończenie emisji "M jak miłość" przed wakacjami będzie wyglądało inaczej niż zwykle. Co dokładnie wydarzy się na finiszu i jak TVP2 zamknie sezon? Ujawniamy.

Kiedy koniec sezonu „M jak miłość”? Data ostatniego odcinka

Finał sezonu M jak miłość przypadnie na poniedziałek, 25 maja, kiedy zostanie wyemitowany odcinek 1936. To właśnie ten odcinek zakończy bieżące wątki i zostawi widzów z wieloma pytaniami na czas wakacyjnej przerwy.

W odcinku 1936 "M jak miłość" nie zabraknie emocji. Joanna (Dominika Sakowicz) podejmie trudną decyzję o odejściu z przychodni, nie radząc sobie z uczuciem do Artura (Robert Moskwa). Sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy wieczorem Rogowski niespodziewanie pojawi się w jej domu. Równocześnie kryzys u Natalii (Dominika Suchecka) i Adama zacznie narastać, bo Mostowiakówna po raz kolejny przełoży ślub i przyzna bliskim, że nie jest pewna swoich uczuć. Dodatkowo do życia Mikołaja powróci jego była partnerka Daria, co zapowiada kolejne problemy.

Koniec sezonu „M jak miłość” i przerwa wakacyjna – co dalej?

Zakończenie sezonu "M jak miłość" nie oznacza jednak od razu ciszy dla fanów. Już dzień później, we wtorek 26 maja, TVP2 pokaże odcinek specjalny, który jednocześnie symbolicznie zamknie sezon i rozpocznie wakacyjną przerwę.

Będzie to powtórka jubileuszowego epizodu „25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz”, który wcześniej cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. To sentymentalna podróż do przeszłości i okazja, by jeszcze raz zobaczyć bohaterów w zupełnie innym, bardziej nostalgicznym wydaniu.

Odcinek specjalny „M jak miłość” na koniec sezonu

Decyzja o emisji odcinka specjalnego tuż po finale sezonu "M jak miłość" może zaskoczyć widzów, ale wpisuje się w tradycję podsumowań i wspomnień przed dłuższą przerwą. Dzięki temu zakończenie serii nabierze dodatkowego, emocjonalnego wymiaru.

Dla fanów oznacza to jedno – po intensywnym finale przyjdzie chwila oddechu i powrót do najważniejszych momentów historii serialu. A potem pozostanie już tylko czekać na nowe odcinki po wakacjach.

