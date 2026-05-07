M jak miłość, odcinek 1936: Hania domyśli się, że Natalka ma romans. Tego córka nie powinna widzieć 

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finale sezonu "M jak miłość" Hania będzie szczególnie wrażliwa na to, co dzieje się między Natalią a Adamem. Jeszcze niedawno to właśnie ona mocno pchała Karskiego do oświadczyn i wierzyła, że to idealny partner dla jej mamy. To ona kibicowała ich relacji i chciała, by w końcu stworzyli stabilną rodzinę. Adam rzeczywiście poszedł za tym impulsem i kupił pierścionek, wykonując ważny krok w stronę wspólnej przyszłości. Hania była wtedy przekonana, że jej marzenie o pełnej rodzinie wreszcie się spełni.

Odwołany ślub i szokujące odkrycie Hani w finale sezonu „M jak miłość”

W odcinku 1936, czyli w wielkim finale sezonu "M jak miłość", sytuacja zacznie się jednak komplikować. Natalia po raz kolejny przełoży ślub, czym wyraźnie zirytuje narzeczonego. W rozmowach z Barbarą (Teresa Lipowska) i Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) przyzna, że nie jest pewna swoich uczuć do Karskiego.

Jednocześnie zacznie spotykać się z Mikołajem, a ich relacja będzie się wyraźnie zacieśniać. To właśnie ta sytuacja szczególnie zaniepokoi Hanię, która zacznie obserwować matkę coraz uważniej i wyczuwać, że między dorosłymi dzieje się coś, czego nikt jej nie mówi wprost.

Koniec sezonu „M jak miłość” w obliczu smutku Hani

Finał sezonu "M jak miłość" pokaże, że Hania musi zmierzyć się z czymś znacznie trudniejszym, niż dziecięce wyobrażenia o idealnej rodzinie. Jej wcześniejsze starania o szczęście Natalii i Adama zaczynają się sypać, a dziewczynka powoli dostrzega, że dorosłe decyzje nie zawsze prowadzą do prostych rozwiązań.

Dodatkowo w tle pojawi się powrót byłej partnerki Mikołaja, Darii, co jeszcze bardziej skomplikuje emocjonalną sytuację w finale sezonu. Tym bardziej, że szykuje się niebezpieczne starcie byłej ukochanej dyrektora z policjantką.