Na Wspólnej, odcinki 4217-4220. Zdrady, walka o życie i brutalna zemsta. Jarek ląduje w łóżku z nową kochanką

Fani formatu "Na Wspólnej" muszą przygotować się na potężną dawkę skrajnych emocji w epizodach 4217-4220. Zrozpaczony Tadeusz pozna mroczne sekrety i zaplanuje krwawy odwet na Łukaszu, z kolei w obronie zaatakowanej przez Kalinę Kasi stanie zupełnie niespodziewana sojuszniczka. Na ekranie zobaczymy również romantyczne zaręczyny Remka i Brygidy oraz dramatyczną walkę o zdrowie Czerskiego, który trafi pod opiekę lekarzy. Równolegle Ola przyjmie zaproszenie na spotkanie ze Zduńskim, działania Kajtka ostatecznie pogrążą Damiana, a Jarek wda się w płomienny romans z nową kobietą. Pełne podsumowanie nadchodzących wydarzeń prezentujemy poniżej.

Tadek planuje morderstwo. Streszczenie 4217. odcinka "Na Wspólnej" (25 maja)

Rodzina Zakościelnych wpada w absolutną panikę, gdy po odkryciu oszustw Kaliny Tadeusz zapada się pod ziemię. Sama Kalina odnajduje Łukasza, obrzucając go wyzwiskami za brak reakcji w sprawie Kamy i radzi mu natychmiastową ucieczkę z Warszawy przed gniewem dawnego przyjaciela. Młody Zakościelny faktycznie rozpoczyna polowanie na lojalnego niegdyś kolegę, czatując w pojeździe pod jego miejscem zamieszkania, a na fotelu pasażera trzyma w pogotowiu ostry nóż. W tym samym czasie u Bergów narasta kryzys, ponieważ Eliza odbija się od szpitalnych procedur i jako osoba niespokrewniona nie otrzymuje informacji o stanie zdrowia Bartka. Załamany Wichrowski w ponurym nastroju wyczekuje na zabieg, natomiast Bogdan namawia Juniora na wizytę u tęskniących matki i Hani, choć nastolatek obawia się konfrontacji z rodzicielką.

Wątek Jarka nabiera rumieńców podczas służbowego spotkania z atrakcyjną blondynką. Mężczyzna błyskawicznie wykorzystuje wzajemne zainteresowanie i ostatecznie ląduje z klientką w łóżku. Z kolei Honorata i Roman intensywnie rozglądają się za własnym lokum, nie chcąc dłużej nadużywać gościnności Włodka. Zięba jednak stanowczo odradza im wyprowadzkę, ponieważ sam planuje lot na Półwysep Iberyjski, by błagać Marię o powrót do kraju. Gdy Kajetan przegląda oferty linii lotniczych dla seniora, do lokalu wparowuje roztrzęsiona problemami męża Monika i urządza Włodkowi gigantyczną awanturę.

Remek prosi Brygidę o rękę. Streszczenie 4218. odcinka "Na Wspólnej" (26 maja)

Remigiusz postanawia pójść za głosem serca i w przypływie chwili oświadcza się zaskoczonej Brygidzie, która nie kryje potężnego wzruszenia. W tle rozkwitającej miłości matki narzeczonych zawiązują spisek, mający na celu zmuszenie Bożydara do zbycia rodzinnego imperium wędliniarskiego. Milena gwarantuje Jolancie potężny udział w zyskach, a kluczem do sukcesu w tej intrydze ma być wykorzystanie rzekomych duchów przodków Bożydara. Tymczasem przerażeni Zakościelni wciąż szukają zaginionego Tadeusza. Kasia dzieli się z Darkiem swoimi obawami o planowanej zemście, co pozwala Żbikowi namierzyć kompletnie pijanego brata niedaleko posesji Łukasza.

W innym miejscu Kalina przypuszcza słowny atak na Kasię i rzuca w jej stronę poważne groźby. Sytuację uspokaja niespodziewane wejście Anety, co wprawia agresorkę w osłupienie, widząc zgodną współpracę dwóch dawnych rywalek z otoczenia Darka. W życiu Jarka pojawiają się gigantyczne wyrzuty sumienia, gdy budzi się obok nowo poznanej partnerki biznesowej. Mężczyzna ucieka w popłochu z mieszkania kochanki, zasłaniając się obowiązkami wobec syna. Równocześnie Eliza odwiedza dochodzącego do siebie Bartka, oznajmiając mu o żądaniach rozwodowych Jarka i konieczności ratowania małżeństwa, choć jednocześnie zapewnia Wichrowskiego o swoich niezmiennych uczuciach.

Dramatyczny stan Czerskiego. Streszczenie 4219. odcinka "Na Wspólnej" (27 maja)

Mariusz walczy z ogromnymi problemami zdrowotnymi, a Zakościelny nieustannie przypomina mu o kluczowych negocjacjach z Nowińskim, które mogą zadecydować o jego prawniczej przyszłości po ostatniej porażce. Czerski nie dociera jednak na miejsce, bo nagle mdleje i ponownie trafia pod opiekę personelu medycznego. W tym samym czasie jego matka bezskutecznie próbuje dostać się do opustoszałego mieszkania syna. Kłopoty nie omijają również Damiana, gdyż Weronika przekazuje Monice fatalne wiadomości o oskarżeniach wysuniętych przez pełnomocnika poszkodowanej dziewczyny. Sytuację pogarszają nieodpowiedzialne groźby Kajtka pod adresem kluczowego świadka.

Śledztwo w sprawie zniknięcia telefonu Cieślika nabiera tempa, gdy Dziedzic stosuje ostre metody wobec młodego funkcjonariusza. Sławek dzięki temu tropi Zenka, który w ukryciu widuje się z tajemniczym organizatorem kradzieży. Z kolei Igor spotyka się z matką nastolatki rzucającej oskarżenia na Damiana i dowiaduje się, że dziewczyna nigdy nie miała kontaktu z żadnym senatorem. Nowak odkrywa również szokującą tajemnicę Sandry – okazuje się, że dziennikarka pała uczuciem do jego bezpośredniego przełożonego. W domu Igora również brakuje spokoju, bo jego córka Julka spędza czas na wagarach u Leona i wraca do mieszkania w stanie silnego odurzenia narkotykami.

Ola na randce ze Zduńskim. Streszczenie 4220. odcinka "Na Wspólnej" (28 maja)

Przebywający na oddziale szpitalnym Mariusz odzyskuje na chwilę jasność umysłu i przypomina sobie kontakt do małżonki. Korzystając z urządzenia lekarza, wybiera numer Oli, jednak jego mowa jest na tyle niewyraźna, że kobieta uznaje go za nietrzeźwego i bez wahania przerywa połączenie. Prawniczka ma zresztą na głowie inne sprawy, ponieważ atrakcyjny klient Zduński zaprasza ją na kolację, sugerując chęć nawiązania współpracy i potrzebę fachowych konsultacji. W redakcji panuje napięta atmosfera wywołana zachowaniem Sandry, która z lubością terroryzuje zespół. Smolny jest w szoku, gdy odkrywa, że Smoczyńska wykorzystała zawieszenie Igora i z nadania Gwiazdy została jego nową zastępczynią, jednak szybko uciera jej nosa.

Konflikt pokoleniowy u Igora przybiera na sile, gdy mężczyzna ostro ruga Julkę za opuszczanie lekcji. Zbulwersowana nastolatka z hukiem opuszcza dom i ponownie szuka pocieszenia u Leona, który tym razem częstuje ją niebezpiecznymi tabletkami. Równolegle Basia i Krzysztof nie kryją oburzenia postawą Andrzeja, który kompletnie zignorował imprezę zorganizowaną przez syna. Gdy były mąż ostatecznie zjawia się z mętnymi tłumaczeniami, Smolna urządza mu gigantyczną awanturę. Kobieta wygarnia Brzozowskiemu, że jako wyrodny ojciec zupełnie odciął się od swoich dzieci i do dzisiaj nie raczył nawet spotkać się z synową oraz małą wnuczką.

