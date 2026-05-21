M jak miłość. Kama dogada się z podstępną szefową Marcina? Nagle nastąpi zwrot akcji - ZDJĘCIA

Wątek szefowej Marcina nie zniknie z "M jak miłość" po wakacjach

Nowe materiały zza kulis „M jak miłość” jasno pokazują, że wątek Elżbiety Domańskiej wcale nie zakończy się wraz z finałem obecnego sezonu. Wręcz przeciwnie – podstępna szefowa Marcina wróci jesienią z kolejnymi scenami i nadal będzie obecna w życiu Chodakowskich.

Dziwne spotkanie Kamy i Elżbiety w nowym sezonie "M jak miłość"

Największe zaskoczenie wzbudzi jednak fakt, że Kama spotka się z nią twarzą w twarz w zupełnie neutralnych okolicznościach. Na zdjęciach i nagraniach z planu widać bowiem, jak Kama siedzi przy stoliku razem z Domańską i Martyną Wysocką. To szczególnie ciekawe po wydarzeniach z końcówki sezonu. Przypomnijmy, że Marcin i Jakub(Krzysztof Kwiatkowski) wmawiali Kamie, że Elżbieta to starsza, nieatrakcyjna kobieta, która nie stanowi żadnego zagrożenia. Wszystko zmieniło się jednak wtedy, gdy Ślązaczka odkryła fałsz.

Kama najpierw dostała od teściowej wizytówkę firmy Marcina, a później sama sprawdziła stronę internetową przedsiębiorstwa. Wtedy po raz pierwszy zobaczyła zdjęcie zarządu i odkryła, że tajemnicza pani prezes jest atrakcyjną i pewną siebie kobietą. Jeszcze tego samego dnia Domańska zjawiła się w salonie fryzjerskim Kamy, co tylko podgrzało atmosferę. Choć później cała sytuacja została obrócona bardziej w żart, Kama doskonale zrozumiała, że Elżbieta może być zainteresowana jej mężem.

Martyna i Kama zaprzyjaźnią się w nowym sezonie „M jak miłość”?

Jeszcze większym zaskoczeniem będzie obecność Martyny przy tym spotkaniu. Przecież to właśnie z nią Marcin przeżył wielką miłość w czasie swojej amnezji. Wysocka długo nie mogła zapomnieć o Chodakowskim i bardzo cierpiała po jego powrocie do Kamy. Z czasem jednak Martyna pogodziła się z tym, że Marcin wybrał żonę. Wszystko wskazuje na to, że w nowych odcinkach między nią a Kamą pojawi się nić porozumienia, a może nawet prawdziwa przyjaźń.

Co planuje Domańska w nowym sezonie „M jak miłość”?

Najbardziej tajemnicza pozostaje jednak sama Elżbieta. Trudno uwierzyć, by nagle całkowicie odpuściła Marcina i stała się bliską znajomą jego żony. Tym bardziej, że od początku była przedstawiana jako kobieta zadziorna, pewna siebie i przyzwyczajona do osiągania swoich celów.

Dlatego wspólne spotkanie Kamy, Martyny i Domańskiej może oznaczać początek zupełnie nowej gry. Zwłaszcza że Kama także nie należy do kobiet, które łatwo się poddają. Jesienny sezon „M jak miłość” przyniesie dalszy ciąg tego wątku, a relacje między Kamą, Marcinem i jego szefową jeszcze mocno zaskoczą widzów.