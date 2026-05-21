Koniec M jak miłość. Agnes ukryje romans Artura przed Basią w ostatnim 1936 odcinku! Nawet na odległość wyczuje, że z ojcem jest coś nie tak - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, Agnes skontaktuje się z Basią, która już niebawem będzie miała przyjechać do Mostowiaków z Niemiec. Przypomnijmy, że córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura wyjechała tam na wymianę szkolną po swoim rozstaniu z Michałem (Igor Pawłowski). Ale po jej złamanym sercu nie będzie już śladu, bo w nowym życiu Rogowskiej nie będzie ani miejsca, ani czasu na rozmyślanie o swoim byłym.

- Spakowana już jesteś? Bo my tutaj odliczamy dni do twojego przyjazdu - zapowie jej Agnes.

- No tak średnio mi idzie. Ale najwyżej wszystko wrzucę do walizki i wyrzucę z domu to... Wiesz tu cały czas coś się dzieje. Albo szkoła, albo spotkania ze znajomymi, albo coś innego jeszcze, więc - zrelacjonuje jej siostra.

- Aha, czyli my tutaj tęsknimy. A ty nie za bardzo? - wytknie jej Rotke w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną.

Agnes okłamie Basię w sprawie ojca w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami!

Jednak o rodzinie w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną już tak. Szczególnie pod kątem Artura, który nagle przestanie odzywać się do swojej córki, bo jej miejsce w jego sercu skutecznie zajmie Joanna, będą teraz każdą jego myślą! Oczywiście, Basia nie będzie tego świadoma, ale dziwne zachowanie ojca nie ujdzie jej uwadze.

- Ja też za wami bardzo tęsknię. No dobrze, że są te telefony i kamerki, ale wiesz, nie da się normalnie porozmawiać. Szczególnie z tatą. On to jakoś rzadko dzwoni, a jak dzwoni, to jest taki dziwny, rozkojarzony. Coś się stało? - spyta ją Rogowska.

Ale w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną Agnes od razu zaprzeczy. Rotke postanowi nie wydawać ojca przed córką jego i Rogowskiej i nie dość, że go przed nią wytłumaczy, to jeszcze wciśnie jej taki kit, że siostra go łyknie. Tym bardziej, że nawet przez myśl jej nie przejdzie, że córka Artura mogłaby ją oszukać.

- Nie no, co ma się dziać? Wiesz pewnie nie dzwoni tak często, bo wszystko o tobie wie od babci, od twojej mamy, ode mnie. No, a poza tym, wiesz, jest hałas w przychodni, jest dużo ludzi, tłumy. Tata jest zabiegany - usprawiedliwi go Agnes.

- No wiem - rozumie Basia, po czym zakończy rozmowę.

Romans Artura wymknie się spod kontroli w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną!

Aczkolwiek jej słowa w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, nie pozostaną bez znacznie dla Agnes. Rotke znów wyżali się na ojca Judycie (Paulina Chruściel), która będzie przysłuchiwać się jej rozmowie z siostrą. I mocno się zdziwi, gdy usłyszy, jak córka Artura broni go Basią i opowiada jej niestworzone historie. Mimo tego, że nawet ona będzie czuć, że z ojcem jest coś nie tak i to nawet nie wiedząc o Joannie i będąc setki kilometrów od domu!

- Czyli wszyscy wiedzą, że z tatą jest coś nie tak i to nawet Basia i to z daleka - skwituje smutno Rotke w 1936 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną.

14