Finał M jak miłość. Marysia wyczuje, że Artur ją zdradza w ostatnim 1936 odcinku. Tylko to będzie mogła teraz zrobić - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Artur zostawi Marysię i wyruszy w drogę do Poznania. Jednak ostatecznie dotrze tylko przed dom Joanny, której w końcu wyzna swoje uczucia. Ale na tym nie poprzestanie, bo zacznie jeszcze całować zapłakaną Dobrzańską, aż w końcu wkroczy do środka i spędzi z nią pierwszą wspólną noc.

A to w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zbyt długo nie pozostanie sekretem. Tym bardziej, gdy Agnes (Amanda Mincewicz) zobaczy zawracającego ojca, pojedzie za nim i dojdzie aż do domu Joanny, gdzie kochankowie będą się ze sobą świetnie bawić. Do tego stopnia, że Artur nie odbierze telefonu od córki, przez co już wszystko stanie się dla niej jasne. Ale nie tylko dla Rotke, bo wszystkiego domyśli się i sama Rogowska.

Tak Marysia domyśli się zdrady Artura w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Mimo tego, że w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Agnes wcale jej tego nie powie. Jednak Marysia sama to wyczuje i z tego powodu aż będą ją rozsadzać nerwy. Zwłaszcza, że będzie widziała nieobecne i roztargnione zachowanie Artura przed wyjazdem do Poznania, do którego finalnie wcale nie dotrze, bo nie da jej znaku, zgodnie z tym, co będzie obiecywał.

W ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zasmucona Marysia zacznie wyglądać przez okno, czym od razu zaniepokoi Barbarę (Teresa Lipowska). Jednak Rogowska nie będzie chciała dokładać jej zmartwień, przez co nie powie jej, co tak naprawdę czuje. Ale gdy do domu w końcu wróci Agnes, która na ich widok od razu ucieknie na górę, to także już nie wytrzyma.

- Czy coś się stało? - zaniepokoi się Barbara.

- Nie, jestem jakaś taka zdenerwowana - przyzna jej Marysia.

- Wiesz co, może to ta pogoda? - zasugeruje niczego nieświadoma seniorka.

- Nie lubię takich dni jak dzisiaj - wyjaśni Rogowska, po czym zwróci się do Agnes, ale bezskutecznie - O nareszcie jesteś. Domowe wizyty, co? Zawsze się przedłużają. Ja na przykład jak wychodziłam to.... Agnes?

Czy to będzie już koniec małżeństwa Rogowskich w "M jak miłość"?

Zwłaszcza, że w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami to tylko spotęguje jej myśli o zdradzie Artura. Marysia wyjdzie na zewnątrz i zacznie wpatrywać się w księżyc, który dodatkowo będzie ją oświecał i utwierdzał w tym, co najgorsze. Do tego stopnia, że z oczu Rogowskiej zaczną płynąć łzy, których nie będzie w stanie zatrzymać.

Szczególnie, że przecież nie będzie to pierwsza zdrada Artura, bo już wcześniej wybaczyła mu ją z Teresą (Dominika Łakomska). I choć wówczas Rogowski przysiągł jej, że więcej nie będzie, to jednak w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną złamie tą przysięgę i zrobi to ponownie. Czy w tej sytuacji Marysia go zostawi, tak jak kiedyś zapowiadała? Czy to będzie ostateczny koniec małżeństwa Rogowskich? Przekonamy się już w nowym sezonie!

